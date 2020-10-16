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https://ria.ru/20201016/leavesden-1579986205.html
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
Основным местом съемок фэнтезийного сериала "Дом дракона" станет студия Ливсден (Leavesden) в пригороде Лондона, где снимали все фильмы о Гарри Поттере,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T00:33
2020-10-16T00:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
джордж мартин
северная ирландия
хорватия
испания
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Основным местом съемок фэнтезийного сериала "Дом дракона" станет студия Ливсден (Leavesden) в пригороде Лондона, где снимали все фильмы о Гарри Поттере, <a href="https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-10-15/house-of-the-dragon-filming-location/" target="_blank">сообщает</a> Radiotimes.Ожидается, что производство проекта начнется в январе 2021 года, а его релиз — в 2022.Саму "Игру престолов" снимали преимущественно в Северной Ирландии, а отдельные эпизоды — в Хорватии, Испании, Марокко, на Мальте и в Исландии.На студии Ливсден кинокомпании Warner Bros. шла работа не только над франшизой о Гарри Поттере, но также над многими другими проектами. Так, например, сейчас здесь идут съемки "Бэтмена". "Дом дракона" станет первым спин-оффом "Игры престолов". Действие сериала развернется за несколько веков до событий оригинального шоу и расскажет об истории династии Таргариенов. В основе 10-серийного шоу книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина.
https://ria.ru/20201006/igra-prestolov-1578371585.html
северная ирландия
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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, джордж мартин, северная ирландия, хорватия, испания

Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"

00:33 16.10.2020
 
© HBO (2011–2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© HBO (2011–2019)
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Основным местом съемок фэнтезийного сериала "Дом дракона" станет студия Ливсден (Leavesden) в пригороде Лондона, где снимали все фильмы о Гарри Поттере, сообщает Radiotimes.
Ожидается, что производство проекта начнется в январе 2021 года, а его релиз — в 2022.
Саму "Игру престолов" снимали преимущественно в Северной Ирландии, а отдельные эпизоды — в Хорватии, Испании, Марокко, на Мальте и в Исландии.
На студии Ливсден кинокомпании Warner Bros. шла работа не только над франшизой о Гарри Поттере, но также над многими другими проектами. Так, например, сейчас здесь идут съемки "Бэтмена".
"Дом дракона" станет первым спин-оффом "Игры престолов". Действие сериала развернется за несколько веков до событий оригинального шоу и расскажет об истории династии Таргариенов.
В основе 10-серийного шоу книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина.
Пэдди Консидайн - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 12:54Культура
СМИ узнали, кто исполнит главную роль в приквеле "Игры престолов"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерДжордж МартинСеверная ИрландияХорватияИспания
 
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