https://ria.ru/20201016/leavesden-1579986205.html
Стало известно, где будут снимать приквел "Игры престолов"
Основным местом съемок фэнтезийного сериала "Дом дракона" станет студия Ливсден (Leavesden) в пригороде Лондона, где снимали все фильмы о Гарри Поттере,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T00:33
2020-10-16T00:33
2020-10-16T00:33
культура
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
джордж мартин
северная ирландия
хорватия
испания
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Основным местом съемок фэнтезийного сериала "Дом дракона" станет студия Ливсден (Leavesden) в пригороде Лондона, где снимали все фильмы о Гарри Поттере, <a href="https://www.radiotimes.com/news/tv/2020-10-15/house-of-the-dragon-filming-location/" target="_blank">сообщает</a> Radiotimes.Ожидается, что производство проекта начнется в январе 2021 года, а его релиз — в 2022.Саму "Игру престолов" снимали преимущественно в Северной Ирландии, а отдельные эпизоды — в Хорватии, Испании, Марокко, на Мальте и в Исландии.На студии Ливсден кинокомпании Warner Bros. шла работа не только над франшизой о Гарри Поттере, но также над многими другими проектами. Так, например, сейчас здесь идут съемки "Бэтмена". "Дом дракона" станет первым спин-оффом "Игры престолов". Действие сериала развернется за несколько веков до событий оригинального шоу и расскажет об истории династии Таргариенов. В основе 10-серийного шоу книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина.
https://ria.ru/20201006/igra-prestolov-1578371585.html
северная ирландия
хорватия
испания
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, джордж мартин, северная ирландия, хорватия, испания
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости
. Основным местом съемок фэнтезийного сериала "Дом дракона" станет студия Ливсден (Leavesden) в пригороде Лондона, где снимали все фильмы о Гарри Поттере, сообщает
Radiotimes.
Ожидается, что производство проекта начнется в январе 2021 года, а его релиз — в 2022.
Саму "Игру престолов" снимали преимущественно в Северной Ирландии, а отдельные эпизоды — в Хорватии, Испании, Марокко, на Мальте и в Исландии.
На студии Ливсден кинокомпании Warner Bros. шла работа не только над франшизой о Гарри Поттере, но также над многими другими проектами. Так, например, сейчас здесь идут съемки "Бэтмена".
"Дом дракона" станет первым спин-оффом "Игры престолов". Действие сериала развернется за несколько веков до событий оригинального шоу и расскажет об истории династии Таргариенов.
В основе 10-серийного шоу книга "Пламя и кровь" Джорджа Мартина.