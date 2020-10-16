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https://ria.ru/20201016/lavrov-1580048099.html
"Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США
Пользователи китайского портала Guancha оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T04:17
2020-10-16T11:04
россия
договор снв-3
сергей лавров
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи китайского портала <a href="https://www.guancha.cn/" target="_blank">Guancha</a> оценили ответ главы МИД <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> на заявления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3/" target="_blank">СНВ-3</a>.В октябре спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли публично заявил, что США могут продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, если Москва "заморозит ядерный арсенал" и проявит "политическую волю".Лавров добавил, что американская сторона "беспардонно спекулирует" на теме разоружения.Китайские читатели оценили реакцию главы российского МИД. "Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю", — написал один из пользователей.Другой читатель выразил мнение, что в США не стать успешным политиком, если не быть нечистоплотным и не уметь обманывать."Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" — задался вопросом еще один комментатор."Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные", — добавил другой пользователь.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20201015/248330571.html" target="_blank">ИноСМИ&gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20201014/snv-3-1579770658.html
Потихоньку до всех доходит, что с омерикой нельзя никаких дел иметь. Только при крайней необходимости.
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Если это нужно сша, вот пусть они китайцев сами уговаривают. Мы никого не принуждаем.
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россия
китай
сша
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россия, договор снв-3, сергей лавров, китай, сша, в мире

"Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США

04:17 16.10.2020 (обновлено: 11:04 16.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пользователи китайского портала Guancha оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
В октябре спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли публично заявил, что США могут продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, если Москва "заморозит ядерный арсенал" и проявит "политическую волю".
"Недавно их представитель делал заявление, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну, нечистоплотно", — так Лавров прокомментировал слова представителя Белого дома.
Лавров добавил, что американская сторона "беспардонно спекулирует" на теме разоружения.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 14:41
В Госдуме оценили заявления США о готовности "уже завтра" продлить СНВ-3
Китайские читатели оценили реакцию главы российского МИД.
"Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю", — написал один из пользователей.
Другой читатель выразил мнение, что в США не стать успешным политиком, если не быть нечистоплотным и не уметь обманывать.
"Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" — задался вопросом еще один комментатор.
"Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные", — добавил другой пользователь.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Договор по СНВ-3 - РИА Новости, 1920, 21.06.2013
21 июня 2013, 19:25Инфографика
Договор по СНВ-3Президент США Барак Обама выступил с инициативой по сокращению США и РФ арсеналов стратегических наступательных вооружений на треть и сокращению тактического ядерного оружия в Европе.
 
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РоссияДоговор СНВ-3Сергей ЛавровКитайСШАВ мире
 
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