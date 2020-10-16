https://ria.ru/20201016/lavrov-1580048099.html
"Отвесили пощечину": китайцев восхитил ответ Лаврова США
Пользователи китайского портала Guancha оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T04:17
2020-10-16T04:17
2020-10-16T11:04
россия
договор снв-3
сергей лавров
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Пользователи китайского портала <a href="https://www.guancha.cn/" target="_blank">Guancha</a> оценили ответ главы МИД <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> на заявления <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3/" target="_blank">СНВ-3</a>.В октябре спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли публично заявил, что США могут продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, если Москва "заморозит ядерный арсенал" и проявит "политическую волю".Лавров добавил, что американская сторона "беспардонно спекулирует" на теме разоружения.Китайские читатели оценили реакцию главы российского МИД. "Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю", — написал один из пользователей.Другой читатель выразил мнение, что в США не стать успешным политиком, если не быть нечистоплотным и не уметь обманывать."Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" — задался вопросом еще один комментатор."Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные", — добавил другой пользователь.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20201015/248330571.html" target="_blank">ИноСМИ>></a></em></strong>
https://ria.ru/20201014/snv-3-1579770658.html
Лысый Кучерявый
Потихоньку до всех доходит, что с омерикой нельзя никаких дел иметь. Только при крайней необходимости.
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Александр Серов
Если это нужно сша, вот пусть они китайцев сами уговаривают. Мы никого не принуждаем.
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россия
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, сергей лавров, китай, сша, в мире
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Пользователи китайского портала Guancha
оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова
на заявления США
по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3
.
В октябре спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли публично заявил, что США могут продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией, если Москва "заморозит ядерный арсенал" и проявит "политическую волю".
"Недавно их представитель делал заявление, что Россия нас поддержала, мы выходим на договоренность к президентским выборам в США о том, что мы замораживаем все ядерные боеголовки, и Россия очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился. Слушайте, ну, нечистоплотно", — так Лавров прокомментировал слова представителя Белого дома.
Лавров добавил, что американская сторона "беспардонно спекулирует" на теме разоружения.
Китайские читатели оценили реакцию главы российского МИД.
"Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю", — написал один из пользователей.
Другой читатель выразил мнение, что в США не стать успешным политиком, если не быть нечистоплотным и не уметь обманывать.
"Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" — задался вопросом еще один комментатор.
"Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные", — добавил другой пользователь.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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