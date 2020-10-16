https://ria.ru/20201016/laboratoriya-1580138222.html
Седьмую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Верхневолжье
В Тверской области планируется открыть седьмую по счету лабораторию, в которой в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:34
2020-10-16T15:34
2020-10-16T15:34
тверская область
игорь руденя
тверская область
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<strong>ТВЕРЬ, 16 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> планируется открыть седьмую по счету лабораторию, в которой в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба областного правительства. Расширить в регионе лабораторную базу поручил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>.Новая лаборатория позволит проводить порядка трехсот исследований в сутки. Сейчас ведется ремонт помещения, где она будет размещена, обучение и набор специалистов. Закупается необходимое оборудование.Как отмечает пресс-служба, в области увеличиваются объемы тестирования на COVID- 19, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований.Всего в настоящее время в Верхневолжье проведены свыше 216 тысяч исследований на COVID-19, за прошедшие сутки – 2545.В области для лечения пациентов с коронавирусом развернуты свыше тысячи коек.С 12 октября в области введен обязательный масочный режим. По поручению главы региона областное министерство промышленности и торговли совместно с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления контролирует наличие масок и цены на них в торговых точках региона. Также проводятся проверки соблюдения масочного режима в местах массового пребывания людей.
https://ria.ru/20200730/1575167554.html
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 16 окт — РИА Новости.
В Тверской области
планируется открыть седьмую по счету лабораторию, в которой в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба областного правительства.
Расширить в регионе лабораторную базу поручил губернатор Игорь Руденя
.
Новая лаборатория позволит проводить порядка трехсот исследований в сутки. Сейчас ведется ремонт помещения, где она будет размещена, обучение и набор специалистов. Закупается необходимое оборудование.
Как отмечает пресс-служба, в области увеличиваются объемы тестирования на COVID- 19, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований.
Всего в настоящее время в Верхневолжье проведены свыше 216 тысяч исследований на COVID-19, за прошедшие сутки – 2545.
В области для лечения пациентов с коронавирусом развернуты свыше тысячи коек.
С 12 октября в области введен обязательный масочный режим.
По поручению главы региона областное министерство промышленности и торговли совместно с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления контролирует наличие масок и цены на них в торговых точках региона. Также проводятся проверки соблюдения масочного режима в местах массового пребывания людей.