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Тверская область
https://ria.ru/20201016/laboratoriya-1580138222.html
Седьмую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Верхневолжье
В Тверской области планируется открыть седьмую по счету лабораторию, в которой в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:34
2020-10-16T15:34
тверская область
игорь руденя
тверская область
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<strong>ТВЕРЬ, 16 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> планируется открыть седьмую по счету лабораторию, в которой в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба областного правительства. Расширить в регионе лабораторную базу поручил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a>.Новая лаборатория позволит проводить порядка трехсот исследований в сутки. Сейчас ведется ремонт помещения, где она будет размещена, обучение и набор специалистов. Закупается необходимое оборудование.Как отмечает пресс-служба, в области увеличиваются объемы тестирования на COVID- 19, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований.Всего в настоящее время в Верхневолжье проведены свыше 216 тысяч исследований на COVID-19, за прошедшие сутки – 2545.В области для лечения пациентов с коронавирусом развернуты свыше тысячи коек.С 12 октября в области введен обязательный масочный режим. По поручению главы региона областное министерство промышленности и торговли совместно с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления контролирует наличие масок и цены на них в торговых точках региона. Также проводятся проверки соблюдения масочного режима в местах массового пребывания людей.
https://ria.ru/20200730/1575167554.html
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игорь руденя, тверская область

Седьмую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Верхневолжье

15:34 16.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПятую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Тверской области
Пятую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Тверской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 окт — РИА Новости. В Тверской области планируется открыть седьмую по счету лабораторию, в которой в том числе будут проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба областного правительства.
Расширить в регионе лабораторную базу поручил губернатор Игорь Руденя.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПятую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Тверской области
Пятую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Тверской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Пятую лабораторию для исследований на COVID-19 откроют в Тверской области
Новая лаборатория позволит проводить порядка трехсот исследований в сутки. Сейчас ведется ремонт помещения, где она будет размещена, обучение и набор специалистов. Закупается необходимое оборудование.
Как отмечает пресс-служба, в области увеличиваются объемы тестирования на COVID- 19, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований.
Всего в настоящее время в Верхневолжье проведены свыше 216 тысяч исследований на COVID-19, за прошедшие сутки – 2545.
В области для лечения пациентов с коронавирусом развернуты свыше тысячи коек.
С 12 октября в области введен обязательный масочный режим.
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По поручению главы региона областное министерство промышленности и торговли совместно с надзорными ведомствами и органами местного самоуправления контролирует наличие масок и цены на них в торговых точках региона. Также проводятся проверки соблюдения масочного режима в местах массового пребывания людей.
 
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
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