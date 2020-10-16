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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201016/kurs-1580119585.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 15 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 15,01 копейки - до 91,3041 рубля, курс доллара вырос на 1,83 копейки,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:14
2020-10-16T14:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 15,01 копейки - до 91,3041 рубля, курс доллара вырос на 1,83 копейки, до 77,9644 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 5,74 копейки, составив 83,9673 рубля.
https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 15 копеек

14:14 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 15,01 копейки - до 91,3041 рубля, курс доллара вырос на 1,83 копейки, до 77,9644 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 5,74 копейки, составив 83,9673 рубля.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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