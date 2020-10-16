https://ria.ru/20201016/kurorty-1580100638.html

Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в ноябре

Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:19

2020-10-16T13:19

2020-10-16T13:19

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алушта

новости - туризм

ялта

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.Также в числе популярных направлений для семейного отдыха — Алушта, Алупка, Мисхор и Евпатория в Крыму, Лермонтово в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии.По данным сервиса, путешественники с детьми бронируют отдых в ноябре на период от трех до 15 ночей и тратят на проживание от одной до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в Геленджике, дороже — в Ялте.

https://ria.ru/20201014/sochi-1579789168.html

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ялта

абхазия

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республика крым

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краснодарский край

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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