https://ria.ru/20201016/kurorty-1580100638.html
Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в ноябре
Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:19
2020-10-16T13:19
2020-10-16T13:19
детский отдых
отдых
туризм
туризм
туристы
гагра
алушта
новости - туризм
ялта
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.Также в числе популярных направлений для семейного отдыха — Алушта, Алупка, Мисхор и Евпатория в Крыму, Лермонтово в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии.По данным сервиса, путешественники с детьми бронируют отдых в ноябре на период от трех до 15 ночей и тратят на проживание от одной до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в Геленджике, дороже — в Ялте.
https://ria.ru/20201014/sochi-1579789168.html
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алушта
ялта
абхазия
сочи
республика крым
севастополь
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детский отдых, отдых, туризм, туристы, гагра, алушта, новости - туризм, ялта, абхазия, сочи, республика крым, севастополь, краснодарский край
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.
Также в числе популярных направлений для семейного отдыха — Алушта, Алупка, Мисхор и Евпатория в Крыму, Лермонтово в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии.
По данным сервиса, путешественники с детьми бронируют отдых в ноябре на период от трех до 15 ночей и тратят на проживание от одной до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в Геленджике, дороже — в Ялте.