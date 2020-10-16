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https://ria.ru/20201016/kurorty-1580100638.html
Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в ноябре
Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:19
2020-10-16T13:19
детский отдых
отдых
туризм
туризм
туристы
гагра
алушта
новости - туризм
ялта
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.Также в числе популярных направлений для семейного отдыха — Алушта, Алупка, Мисхор и Евпатория в Крыму, Лермонтово в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии.По данным сервиса, путешественники с детьми бронируют отдых в ноябре на период от трех до 15 ночей и тратят на проживание от одной до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в Геленджике, дороже — в Ялте.
https://ria.ru/20201014/sochi-1579789168.html
гагра
алушта
ялта
абхазия
сочи
республика крым
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детский отдых, отдых, туризм, туристы, гагра, алушта, новости - туризм, ялта, абхазия, сочи, республика крым, севастополь, краснодарский край

Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми в ноябре

13:19 16.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродавщица воздушных шаров на набережной Ялты
Продавщица воздушных шаров на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ялта и Севастополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае вошли в число самых востребованных курортов для отдыха с детьми поздней осенью, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных раннего бронирования туристами с детьми жилья для отдыха в период с 1 по 30 ноября 2020 года.
Также в числе популярных направлений для семейного отдыха — Алушта, Алупка, Мисхор и Евпатория в Крыму, Лермонтово в Краснодарском крае и Гагра в Абхазии.
По данным сервиса, путешественники с детьми бронируют отдых в ноябре на период от трех до 15 ночей и тратят на проживание от одной до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего остановиться в Геленджике, дороже — в Ялте.
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 18:51Туризм
Отели в Сочи заполнены почти на 100 процентов благодаря погоде
 
ТуризмДетский отдыхОтдыхТуризмтуристыГаграАлуштаНовости - ТуризмЯлтаАбхазияСочиРеспублика КрымСевастопольКраснодарский край
 
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