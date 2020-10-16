МИД Японии выразил протест России из-за поездки генпрокурора на Курилы
10:03 16.10.2020 (обновлено: 16:30 16.10.2020)
© Фото : Генеральная прокуратура Российской ФедерацииГенпрокурор России Игорь Краснов во время визита на Курилы
© Фото : Генеральная прокуратура Российской Федерации
ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. МИД Японии заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России Игоря Краснова на острова Курильской гряды, передает телеканал NHK.
Ранее в пятницу Краснов в рамках поездки на Дальний Восток облетел Кунашир, Шикотан и Итуруп. По итогам встреч с местными жителями он дал несколько поручений, в том числе проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости.
"МИД (Японии. — Прим. ред.) 5 октября, после получения информации о будущем визите, потребовал от российской стороны отказаться от поездки на Северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова. — Прим. ред.). Шестнадцатого октября, после того как визит был подтвержден, глава российского подразделения департамента Европы (МИД Японии. — Прим. ред.) заявил протест посольству России в Токио, подчеркнув, что это (визит. — Прим. ред.) не совместимо с позицией Японии по вопросу о Северных территориях", — говорится в сообщении телеканала.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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