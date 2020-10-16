https://ria.ru/20201016/kurily-1580064348.html

МИД Японии выразил протест России из-за поездки генпрокурора на Курилы

МИД Японии заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России Игоря Краснова на острова Курильской гряды, передает телеканал NHK. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:03

2020-10-16T10:03

2020-10-16T16:30

россия

игорь краснов

курильские острова

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Краснова</a> на острова Курильской гряды, передает телеканал <a href="https://www.nhk.or.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NHK</a>.Ранее в пятницу Краснов в рамках поездки на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> облетел Кунашир, Шикотан и Итуруп. По итогам встреч с местными жителями он дал несколько поручений, в том числе проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html

Степан Краснов Посылать их лесом с их протестами. 147

Dm Pav Ну у них же есть теперь новая подлодка)))) 123

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россия

курильские острова

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Генпрокурор России облетает острова Курильской гряды Генпрокурор Игорь Краснов облетает острова курильской гряды Кунашир, Шикотан и Итуруп. По итогам встреч с местными жителями Краснов дал несколько поручений, в том числе, проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости. 2020-10-16T10:03 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь краснов, курильские острова, япония, в мире