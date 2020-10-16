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https://ria.ru/20201016/kurily-1580064348.html
МИД Японии выразил протест России из-за поездки генпрокурора на Курилы
МИД Японии заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России Игоря Краснова на острова Курильской гряды, передает телеканал NHK. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:03
2020-10-16T16:30
россия
игорь краснов
курильские острова
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Краснова</a> на острова Курильской гряды, передает телеканал <a href="https://www.nhk.or.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NHK</a>.Ранее в пятницу Краснов в рамках поездки на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальний Восток</a> облетел Кунашир, Шикотан и Итуруп. По итогам встреч с местными жителями он дал несколько поручений, в том числе проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html
Посылать их лесом с их протестами.
147
Ну у них же есть теперь новая подлодка))))
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россия
курильские острова
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Генпрокурор России облетает острова Курильской гряды
Генпрокурор Игорь Краснов облетает острова курильской гряды Кунашир, Шикотан и Итуруп. По итогам встреч с местными жителями Краснов дал несколько поручений, в том числе, проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости.
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россия, игорь краснов, курильские острова, япония, в мире

МИД Японии выразил протест России из-за поездки генпрокурора на Курилы

10:03 16.10.2020 (обновлено: 16:30 16.10.2020)
 
© Фото : Генеральная прокуратура Российской ФедерацииГенпрокурор России Игорь Краснов во время визита на Курилы
Генпрокурор России Игорь Краснов во время визита на Курилы - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Генеральная прокуратура Российской Федерации
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ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. МИД Японии заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России Игоря Краснова на острова Курильской гряды, передает телеканал NHK.
Ранее в пятницу Краснов в рамках поездки на Дальний Восток облетел Кунашир, Шикотан и Итуруп. По итогам встреч с местными жителями он дал несколько поручений, в том числе проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости.

"МИД (Японии. — Прим. ред.) 5 октября, после получения информации о будущем визите, потребовал от российской стороны отказаться от поездки на Северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова. — Прим. ред.). Шестнадцатого октября, после того как визит был подтвержден, глава российского подразделения департамента Европы (МИД Японии. — Прим. ред.) заявил протест посольству России в Токио, подчеркнув, что это (визит. — Прим. ред.) не совместимо с позицией Японии по вопросу о Северных территориях", — говорится в сообщении телеканала.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония приняли совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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РоссияИгорь КрасновКурильские островаЯпонияВ мире
 
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