Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201016/kuban-1580140852.html
На Кубани построят и реконструируют более 170 километров дорог
Руководство Краснодарского края планирует до 2025 года построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог, сообщил журналистам губернатор края РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:43
2020-10-16T15:43
краснодарский край
дороги
вениамин кондратьев
краснодарский край
тимашевск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:1:3012:1695_1400x0_80_0_0_a7e885e95efa8003fcc90e7fa6f7e41f.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> планирует до 2025 года построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог, сообщил журналистам губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."До 2025 годы мы планируем построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог. Это масштабные и капитальные работы", - сказал глава региона.Он уточнил, что край уже приступил к строительству 15-километрового обхода <a href="http://ria.ru/location_Timashevsk/" target="_blank" data-auto="true">Тимашевска</a>. "Эта дорога, которую ждут и жители района, и гости Краснодарского края. За счет новой 4-х полосной трассы сможем решить многолетнюю проблему с пробками, которые образуются в городе вблизи железнодорожного переезда. Плюс в целом разгрузим это направление – количество транспорта здесь увеличилось в разы после открытия Крымского моста", - пояснил губернатор.По его словам, обход Тимашевска планируется завершить в 2023 году, также продолжается строительство обхода Ленинградской. "Эти проекты мы делаем по просьбам жителей, так мы постепенно решаем проблему проезда транзитного транспорта, который загружает наши города и станицы. Эти объекты, сроки их выполнения – на особом контроле", - уточнил Кондратьев.Он добавил, что отдельное внимание будет уделено улично-дорожной сети местных дорог – ежегодно в рамках нацпроекта в границах агломераций будут приводиться в порядок более 70 километров дорог.
https://ria.ru/20201015/kuban-1580024081.html
краснодарский край
тимашевск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_104:0:2835:2048_1400x0_80_0_0_90fa076da2c407a0e9fbb26578486ab8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги, вениамин кондратьев, краснодарский край, тимашевск, общество

На Кубани построят и реконструируют более 170 километров дорог

15:43 16.10.2020
 
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Руководство Краснодарского края планирует до 2025 года построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"До 2025 годы мы планируем построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог. Это масштабные и капитальные работы", - сказал глава региона.
Он уточнил, что край уже приступил к строительству 15-километрового обхода Тимашевска. "Эта дорога, которую ждут и жители района, и гости Краснодарского края. За счет новой 4-х полосной трассы сможем решить многолетнюю проблему с пробками, которые образуются в городе вблизи железнодорожного переезда. Плюс в целом разгрузим это направление – количество транспорта здесь увеличилось в разы после открытия Крымского моста", - пояснил губернатор.
По его словам, обход Тимашевска планируется завершить в 2023 году, также продолжается строительство обхода Ленинградской. "Эти проекты мы делаем по просьбам жителей, так мы постепенно решаем проблему проезда транзитного транспорта, который загружает наши города и станицы. Эти объекты, сроки их выполнения – на особом контроле", - уточнил Кондратьев.
Он добавил, что отдельное внимание будет уделено улично-дорожной сети местных дорог – ежегодно в рамках нацпроекта в границах агломераций будут приводиться в порядок более 70 километров дорог.
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 20:08Краснодарский край
На Кубани с начала 2020 года завершили возведение 41 долгостроя
 
Обсудить0
Краснодарский крайДорогиВениамин КондратьевКраснодарский крайТимашевскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
Лента новостейМолния