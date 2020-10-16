https://ria.ru/20201016/kuban-1580140852.html

На Кубани построят и реконструируют более 170 километров дорог

Руководство Краснодарского края планирует до 2025 года построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог, сообщил журналистам губернатор края РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:43

2020-10-16T15:43

2020-10-16T15:43

краснодарский край

дороги

вениамин кондратьев

краснодарский край

тимашевск

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости.</strong> Руководство <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> планирует до 2025 года построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог, сообщил журналистам губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."До 2025 годы мы планируем построить и реконструировать более 170 километров региональных дорог. Это масштабные и капитальные работы", - сказал глава региона.Он уточнил, что край уже приступил к строительству 15-километрового обхода <a href="http://ria.ru/location_Timashevsk/" target="_blank" data-auto="true">Тимашевска</a>. "Эта дорога, которую ждут и жители района, и гости Краснодарского края. За счет новой 4-х полосной трассы сможем решить многолетнюю проблему с пробками, которые образуются в городе вблизи железнодорожного переезда. Плюс в целом разгрузим это направление – количество транспорта здесь увеличилось в разы после открытия Крымского моста", - пояснил губернатор.По его словам, обход Тимашевска планируется завершить в 2023 году, также продолжается строительство обхода Ленинградской. "Эти проекты мы делаем по просьбам жителей, так мы постепенно решаем проблему проезда транзитного транспорта, который загружает наши города и станицы. Эти объекты, сроки их выполнения – на особом контроле", - уточнил Кондратьев.Он добавил, что отдельное внимание будет уделено улично-дорожной сети местных дорог – ежегодно в рамках нацпроекта в границах агломераций будут приводиться в порядок более 70 километров дорог.

https://ria.ru/20201015/kuban-1580024081.html

краснодарский край

тимашевск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, вениамин кондратьев, краснодарский край, тимашевск, общество