https://ria.ru/20201016/kuba-1580114845.html

Куба обновила правила въезда и условия пребывания в стране туристов

Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:59

2020-10-16T15:59

2020-10-16T15:59

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ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

куба

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53034.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Заграничные путешественники должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения.Всех иностранных гостей по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат анализа станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то ему нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медстраховку за 30 долларов США. Ранее ее стоимость рассчитывалась, исходя из трех-четырех долларов в сутки. Теперь цена фиксированная и не зависит от количества дней пребывания.В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников.В случае положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 гость будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в специально отведенной для этого карантинной зоне гостиницы.Туристы могут находиться на всей территории отеля без масок, их использование будет обязательно только для служащих. Но во время трансфера в гостиницу и из нее путешественники обязаны быть в этом средстве защиты.Постояльцы должны сохранять социальную дистанцию в отеле (в ресторанах и местах общего пользования) и быть готовыми к регулярным измерениям температуры.

https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html

куба

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба