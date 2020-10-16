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Туризм
https://ria.ru/20201016/kuba-1580114845.html
Куба обновила правила въезда и условия пребывания в стране туристов
Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:59
2020-10-16T15:59
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53034.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Заграничные путешественники должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения.Всех иностранных гостей по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат анализа станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то ему нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медстраховку за 30 долларов США. Ранее ее стоимость рассчитывалась, исходя из трех-четырех долларов в сутки. Теперь цена фиксированная и не зависит от количества дней пребывания.В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников.В случае положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 гость будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в специально отведенной для этого карантинной зоне гостиницы.Туристы могут находиться на всей территории отеля без масок, их использование будет обязательно только для служащих. Но во время трансфера в гостиницу и из нее путешественники обязаны быть в этом средстве защиты.Постояльцы должны сохранять социальную дистанцию в отеле (в ресторанах и местах общего пользования) и быть готовыми к регулярным измерениям температуры.
https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html
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туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба

Куба обновила правила въезда и условия пребывания в стране туристов

15:59 16.10.2020
 
© РИА Новости / Олег ВязьмитиновКайо-Левиса - тропический остров на западе Кубы
Кайо-Левиса - тропический остров на западе Кубы - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов, сообщает АТОР.
Заграничные путешественники должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения.
Всех иностранных гостей по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат анализа станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.
Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то ему нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медстраховку за 30 долларов США. Ранее ее стоимость рассчитывалась, исходя из трех-четырех долларов в сутки. Теперь цена фиксированная и не зависит от количества дней пребывания.
В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников.
В случае положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 гость будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в специально отведенной для этого карантинной зоне гостиницы.
Туристы могут находиться на всей территории отеля без масок, их использование будет обязательно только для служащих. Но во время трансфера в гостиницу и из нее путешественники обязаны быть в этом средстве защиты.
Постояльцы должны сохранять социальную дистанцию в отеле (в ресторанах и местах общего пользования) и быть готовыми к регулярным измерениям температуры.
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