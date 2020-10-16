https://ria.ru/20201016/krym-1580080977.html
Аксенов прокомментировал решение США возобновить полеты над Крымом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение разрешить американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров рядом с Крымом "просветлением" в умах... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:28
2020-10-16T11:28
2020-10-16T11:28
черное море
сергей аксенов (политик)
симферополь
сша
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a> назвал решение разрешить американским авиакомпаниям осуществлять полеты гражданских лайнеров рядом с Крымом "просветлением" в умах властей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.США разрешили своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает какого-либо признания Крыма российской территорией. Решение принято в связи со снижением рисков для гражданской авиации США, осуществляющей рейсы над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, и стабилизацией ситуации с безопасностью."Это решение свидетельствует о некотором "просветлении" в умах американской власти в определенных вопросах и о том, что в США способны воспринимать реальность и действовать прагматично. Отмечу, что в Крыму ситуация с безопасностью всегда была стабильной, несмотря на все внешние попытки дестабилизации", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "<a href="https://vk.com/aksenovrk" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".По его словам, российский статус Крыма является постоянной константой, все остальные части "уравнения" крымчан мало волнуют.
https://ria.ru/20201016/krym-1580076580.html
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черное море
симферополь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, сергей аксенов (политик), симферополь, сша, в мире