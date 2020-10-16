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В Госдуме прокомментировали решение США возобновить полеты над Крымом
Возобновление полетов американских авиакомпаний над Крымом является сигналом всему миру, что Россия надежно обеспечивает безопасность авиасообщения над... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:08
2020-10-16T11:08
руслан бальбек
госдума рф
симферополь
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Возобновление полетов американских авиакомпаний над Крымом является сигналом всему миру, что Россия надежно обеспечивает безопасность авиасообщения над полуостровом, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от региона <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрешили с 27 октября своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает признания Крыма российской территорией."Украинские воинственные заявления о доминировании украинских ВВС над Крымом давали повод призадуматься иностранным авиакомпаниям об опасности использования воздушного пространства над Крымом. Но видя, что любые провокации вблизи полуострова жестко пресекаются, вплоть до применения оружия к нарушителям, убедило всех, что Россия гарантирует безопасность полетов в ее воздушном пространстве", - сказал Бальбек.По его словам, за шесть лет мониторинга после катастрофы малайзийского МН-17 американцы убедились в эффективности действий России по предупреждению инцидентов в воздухе."Кроме того, сработал коммерческий подход: зачем тратить лишнее топливо, когда можно его сэкономить, используя воздушное пространство над Крымом", - отметил депутат.
https://ria.ru/20201015/ukraina-1579874167.html
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симферополь
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руслан бальбек, госдума рф, симферополь, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали решение США возобновить полеты над Крымом

11:08 16.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Возобновление полетов американских авиакомпаний над Крымом является сигналом всему миру, что Россия надежно обеспечивает безопасность авиасообщения над полуостровом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек.
США разрешили с 27 октября своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации Симферополя, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает признания Крыма российской территорией.
"Украинские воинственные заявления о доминировании украинских ВВС над Крымом давали повод призадуматься иностранным авиакомпаниям об опасности использования воздушного пространства над Крымом. Но видя, что любые провокации вблизи полуострова жестко пресекаются, вплоть до применения оружия к нарушителям, убедило всех, что Россия гарантирует безопасность полетов в ее воздушном пространстве", - сказал Бальбек.
По его словам, за шесть лет мониторинга после катастрофы малайзийского МН-17 американцы убедились в эффективности действий России по предупреждению инцидентов в воздухе.
"Кроме того, сработал коммерческий подход: зачем тратить лишнее топливо, когда можно его сэкономить, используя воздушное пространство над Крымом", - отметил депутат.
На набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 05:38
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Руслан БальбекГосдума РФСимферопольСШАВ мире
 
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