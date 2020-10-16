https://ria.ru/20201016/krym-1580076580.html

В Госдуме прокомментировали решение США возобновить полеты над Крымом

Возобновление полетов американских авиакомпаний над Крымом является сигналом всему миру, что Россия надежно обеспечивает безопасность авиасообщения над... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:08

2020-10-16T11:08

2020-10-16T11:08

руслан бальбек

госдума рф

симферополь

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Возобновление полетов американских авиакомпаний над Крымом является сигналом всему миру, что Россия надежно обеспечивает безопасность авиасообщения над полуостровом, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от региона <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> разрешили с 27 октября своим авиакомпаниям полеты в районе полетной информации <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации США (FAA). Ведомство подчеркивает, что снятие запрета, действовавшего на протяжении ряда лет, не означает признания Крыма российской территорией."Украинские воинственные заявления о доминировании украинских ВВС над Крымом давали повод призадуматься иностранным авиакомпаниям об опасности использования воздушного пространства над Крымом. Но видя, что любые провокации вблизи полуострова жестко пресекаются, вплоть до применения оружия к нарушителям, убедило всех, что Россия гарантирует безопасность полетов в ее воздушном пространстве", - сказал Бальбек.По его словам, за шесть лет мониторинга после катастрофы малайзийского МН-17 американцы убедились в эффективности действий России по предупреждению инцидентов в воздухе."Кроме того, сработал коммерческий подход: зачем тратить лишнее топливо, когда можно его сэкономить, используя воздушное пространство над Крымом", - отметил депутат.

https://ria.ru/20201015/ukraina-1579874167.html

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симферополь

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, госдума рф, симферополь, сша, в мире