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Шоубиз
https://ria.ru/20201016/kritika-1580197420.html
"Испанский стыд": Бузову раскритиковали за образ и танец в телешоу
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub. Пользователи Сети обрушились с критикой на наряд и движения... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:57
2020-10-16T19:57
шоубиз
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub. Пользователи Сети обрушились с критикой на наряд и движения артистки.В кадре девушка предстала в черно-белом блестящем костюме с орнаментом в дворцовом стиле. В комплект к нему она надела ботфорты.Для зрителей девушка исполнила свою новую песню "Проблема".— Olga Buzova in da House, — подписала артистка ролик в социальной сети.Подписчикам Insta-звезды не понравился образ и танец певицы, о чем они заявили в комментариях к посту:— Зачем делать такие нелепые движения?— Пора менять имидж уже.— Ужасно, вульгарно, безвкусно.— Когда уже хоть какая-то пластичность появится? - Одни и те же костюмы. - Очередная вакханалия. - Чуть-чуть бы адекватности в поступках и движениях, и все было бы хорошо. - На интервью она адекватная, на шоу — испанский стыд накатывает. - Что у нее за наряды, всегда голые?
https://ria.ru/20201011/buzova-1579309110.html
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60
ольга бузова

"Испанский стыд": Бузову раскритиковали за образ и танец в телешоу

19:57 16.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Стрельцов"
Премьера фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub. Пользователи Сети обрушились с критикой на наряд и движения артистки.
В кадре девушка предстала в черно-белом блестящем костюме с орнаментом в дворцовом стиле. В комплект к нему она надела ботфорты.
© Фото : @buzova86/InstagramОльга Бузова опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : @buzova86/Instagram
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub
Для зрителей девушка исполнила свою новую песню "Проблема".
— Olga Buzova in da House, — подписала артистка ролик в социальной сети.
Подписчикам Insta-звезды не понравился образ и танец певицы, о чем они заявили в комментариях к посту:
— Зачем делать такие нелепые движения?
— Пора менять имидж уже.
— Ужасно, вульгарно, безвкусно.
— Когда уже хоть какая-то пластичность появится?
- Одни и те же костюмы.
- Очередная вакханалия.
- Чуть-чуть бы адекватности в поступках и движениях, и все было бы хорошо.
- На интервью она адекватная, на шоу — испанский стыд накатывает.
- Что у нее за наряды, всегда голые?
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 19:08Шоубиз
Фанаты Бузовой посчитали, что певицу засудили на "Ледниковом периоде"
 
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ШоубизОльга Бузова
 
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