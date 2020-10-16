https://ria.ru/20201016/kritika-1580197420.html

"Испанский стыд": Бузову раскритиковали за образ и танец в телешоу

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub. Пользователи Сети обрушились с критикой на наряд и движения... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T19:57

2020-10-16T19:57

2020-10-16T19:57

шоубиз

ольга бузова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577656745_0:67:2048:1219_1400x0_80_0_0_44c2148f4f27df1de3fd82978cc682e5.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> опубликовала в Instagram видео с выступления на шоу Comedy Сlub. Пользователи Сети обрушились с критикой на наряд и движения артистки.В кадре девушка предстала в черно-белом блестящем костюме с орнаментом в дворцовом стиле. В комплект к нему она надела ботфорты.Для зрителей девушка исполнила свою новую песню "Проблема".— Olga Buzova in da House, — подписала артистка ролик в социальной сети.Подписчикам Insta-звезды не понравился образ и танец певицы, о чем они заявили в комментариях к посту:— Зачем делать такие нелепые движения?— Пора менять имидж уже.— Ужасно, вульгарно, безвкусно.— Когда уже хоть какая-то пластичность появится? - Одни и те же костюмы. - Очередная вакханалия. - Чуть-чуть бы адекватности в поступках и движениях, и все было бы хорошо. - На интервью она адекватная, на шоу — испанский стыд накатывает. - Что у нее за наряды, всегда голые?

https://ria.ru/20201011/buzova-1579309110.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова