https://ria.ru/20201016/kriminal-1580089765.html

В Новосибирске задержали родителей трех детей, погибших при пожаре

Следователи в Новосибирской области задержали родителей трех детей, погибших при пожаре в приспособленной под жилье дощатой постройке, сообщает в пятницу... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:05

2020-10-16T12:05

2020-10-16T12:05

скр

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> задержали родителей трех детей, погибших при пожаре в приспособленной под жилье дощатой постройке, сообщает в пятницу следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Новосибирской области.По данным ГУМЧС по региону, пожар вспыхнул в четверг на окраине <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> в дощатом нежилом строении размером три на пять метров, в котором, по оперативным данным, проживала семья. СК РФ позднее сообщил, что жертвами пожара стали трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. На момент пожара в доме не было родителей. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."В рамках расследования уголовного дела следователями <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что две девочки и мальчик в момент происшествия находились без присмотра родителей в самодельной постройке, приспособленной для жилья, которая территориально находилась на улице Кедровая в СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирского района</a> Новосибирской области.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578033740.html

https://ria.ru/20200903/pozhar-1576662548.html

3

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия