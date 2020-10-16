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В Новосибирске задержали родителей трех детей, погибших при пожаре
Следователи в Новосибирской области задержали родителей трех детей, погибших при пожаре в приспособленной под жилье дощатой постройке, сообщает в пятницу... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:05
2020-10-16T12:05
скр
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> задержали родителей трех детей, погибших при пожаре в приспособленной под жилье дощатой постройке, сообщает в пятницу следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Новосибирской области.По данным ГУМЧС по региону, пожар вспыхнул в четверг на окраине <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a> в дощатом нежилом строении размером три на пять метров, в котором, по оперативным данным, проживала семья. СК РФ позднее сообщил, что жертвами пожара стали трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. На момент пожара в доме не было родителей. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности."В рамках расследования уголовного дела следователями <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что две девочки и мальчик в момент происшествия находились без присмотра родителей в самодельной постройке, приспособленной для жилья, которая территориально находилась на улице Кедровая в СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирского района</a> Новосибирской области.
https://ria.ru/20201001/pozhar-1578033740.html
https://ria.ru/20200903/pozhar-1576662548.html
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новосибирск
новосибирская область
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скр, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске задержали родителей трех детей, погибших при пожаре

12:05 16.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 окт - РИА Новости. Следователи в Новосибирской области задержали родителей трех детей, погибших при пожаре в приспособленной под жилье дощатой постройке, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
По данным ГУМЧС по региону, пожар вспыхнул в четверг на окраине Новосибирска в дощатом нежилом строении размером три на пять метров, в котором, по оперативным данным, проживала семья. СК РФ позднее сообщил, что жертвами пожара стали трое детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. На момент пожара в доме не было родителей. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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"В рамках расследования уголовного дела следователями СКР задержаны родители погибших детей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении последних меры пресечения", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что две девочки и мальчик в момент происшествия находились без присмотра родителей в самодельной постройке, приспособленной для жилья, которая территориально находилась на улице Кедровая в СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
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СКРСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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