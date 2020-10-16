https://ria.ru/20201016/kovorking-1579956708.html
Экономь на аренде: в Петрозаводске открылся бесплатный коворкинг
Бесплатное коворкинг-пространство, открывшееся в Петрозаводске, поможет молодым предпринимателям сэкономить на аренде, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:00
2020-10-16T08:00
2020-10-16T11:27
хорошие новости
хорошие новости
петрозаводск
республика карелия
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Бесплатное коворкинг-пространство, открывшееся в Петрозаводске, поможет молодым предпринимателям сэкономить на аренде, сообщается на сайте регионального правительства.Бизнесмены и самозанятые до 35 лет, нуждающиеся в офисе, могут решить эту проблему, заняв одно из 27 мест, оборудованных для работы, творчества или встреч с клиентами.Он также добавил, что при необходимости молодые предприниматели смогут получить полный спектр услуг, который им необходим, начиная от консультаций в Центре поддержки предпринимательства и заканчивая финансовыми инструментами институтов, предоставляющих льготные займы.Главная задача проекта, реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества "Карелия", — помочь молодым предпринимателям профессионально развиваться и достигать успехов в выбранных сферах деятельности.
3
петрозаводск
республика карелия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, петрозаводск, республика карелия
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бесплатное коворкинг-пространство, открывшееся в Петрозаводске, поможет молодым предпринимателям сэкономить на аренде, сообщается на сайте регионального правительства.
Бизнесмены и самозанятые до 35 лет, нуждающиеся в офисе, могут решить эту проблему, заняв одно из 27 мест, оборудованных для работы, творчества или встреч с клиентами.
"Это уникальная бесплатная площадка, созданная специально для местных молодых предпринимателей. Здесь можно реализовать все свои планы: назначить встречу, пообщаться, получить навыки ведения бизнеса. Надеемся, что совместными усилиями подобные площадки появятся не только в столице Карелии, но и других районах. Уверен, они будут востребованы", — рассказал местному порталу заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
Он также добавил, что при необходимости молодые предприниматели смогут получить полный спектр услуг, который им необходим, начиная от консультаций в Центре поддержки предпринимательства и заканчивая финансовыми инструментами институтов, предоставляющих льготные займы.
Главная задача проекта, реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества "Карелия", — помочь молодым предпринимателям профессионально развиваться и достигать успехов в выбранных сферах деятельности.