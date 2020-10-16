https://ria.ru/20201016/kovorking-1579956708.html

Экономь на аренде: в Петрозаводске открылся бесплатный коворкинг

Бесплатное коворкинг-пространство, открывшееся в Петрозаводске, поможет молодым предпринимателям сэкономить на аренде, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:00

2020-10-16T08:00

2020-10-16T11:27

хорошие новости

хорошие новости

петрозаводск

республика карелия

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Бесплатное коворкинг-пространство, открывшееся в Петрозаводске, поможет молодым предпринимателям сэкономить на аренде, сообщается на сайте регионального правительства.Бизнесмены и самозанятые до 35 лет, нуждающиеся в офисе, могут решить эту проблему, заняв одно из 27 мест, оборудованных для работы, творчества или встреч с клиентами.Он также добавил, что при необходимости молодые предприниматели смогут получить полный спектр услуг, который им необходим, начиная от консультаций в Центре поддержки предпринимательства и заканчивая финансовыми инструментами институтов, предоставляющих льготные займы.Главная задача проекта, реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества "Карелия", — помочь молодым предпринимателям профессионально развиваться и достигать успехов в выбранных сферах деятельности.

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петрозаводск

республика карелия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, петрозаводск, республика карелия