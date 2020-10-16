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РИА Наука
https://ria.ru/20201016/kosmos-1580079998.html
Трещину на МКС предложили отремонтировать американскими заплатками
Российские космонавты на МКС предложили более прочными американскими заплатками заделать трещину в модуле МКС "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:23
2020-10-16T11:27
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Российские космонавты на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> предложили более прочными американскими заплатками заделать трещину в модуле МКС "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее космонавты обнаружили возможное место утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" и заклеили его пленкой, а люки в сам модуль закрыли для последующего контроля давления. Давление за 11,5 часов снизилось на 52 миллиметра ртутного столба. Скорость утечки составила 4 миллиметра в час, хотя ранее была от 7 до 9 миллиметров в час."Давление продолжает падать, но уже не так быстро. Может быть, мы можем попробовать более твердые заплатки, которые есть у наших партнеров", - сказал космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Как сообщали РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Трещину на МКС предложили отремонтировать американскими заплатками

11:23 16.10.2020 (обновлено: 11:27 16.10.2020)
 
© NASAУраган "Женевьева" у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС
Ураган Женевьева у тихоокеанского побережья Мексики снятый с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© NASA
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские космонавты на МКС предложили более прочными американскими заплатками заделать трещину в модуле МКС "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Ранее космонавты обнаружили возможное место утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" и заклеили его пленкой, а люки в сам модуль закрыли для последующего контроля давления. Давление за 11,5 часов снизилось на 52 миллиметра ртутного столба. Скорость утечки составила 4 миллиметра в час, хотя ранее была от 7 до 9 миллиметров в час.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 11:11РИА Наука
Космонавты рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС
"Давление продолжает падать, но уже не так быстро. Может быть, мы можем попробовать более твердые заплатки, которые есть у наших партнеров", - сказал космонавт Анатолий Иванишин.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
 
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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