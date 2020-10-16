https://ria.ru/20201016/kosmos-1580079998.html

Трещину на МКС предложили отремонтировать американскими заплатками

Российские космонавты на МКС предложили более прочными американскими заплатками заделать трещину в модуле МКС "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:23

2020-10-16T11:23

2020-10-16T11:27

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Российские космонавты на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> предложили более прочными американскими заплатками заделать трещину в модуле МКС "Звезда", следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Ранее космонавты обнаружили возможное место утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" и заклеили его пленкой, а люки в сам модуль закрыли для последующего контроля давления. Давление за 11,5 часов снизилось на 52 миллиметра ртутного столба. Скорость утечки составила 4 миллиметра в час, хотя ранее была от 7 до 9 миллиметров в час."Давление продолжает падать, но уже не так быстро. Может быть, мы можем попробовать более твердые заплатки, которые есть у наших партнеров", - сказал космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Как сообщали РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201016/kosmos-1580077467.html

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земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса