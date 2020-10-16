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РИА Наука
https://ria.ru/20201016/kosmos-1580077467.html
Космонавты рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС
Воздух с российского модуля Международной космической станции стал утекать в два раза медленнее после того, как астронавты закрыли "щель" в одном из отсеков,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:11
2020-10-16T11:33
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Воздух с российского модуля <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank">Международной космической станции</a> стал утекать в два раза медленнее после того, как астронавты закрыли "щель" в одном из отсеков, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Место утечки космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> нашли с помощью чаинок. Отверстие оказалось в промежуточной камере модуля "Звезда". Члены экипажа оклеили его пленкой и закрыли на ночь люк в "протекающий отсек" для контроля давления.Как следует из переговоров Иванишина с <a href="http://ria.ru/organization_Centr_upravlenija_poljotami/" target="_blank" data-auto="true">Центром управления полетами</a>, за 11,5 часа давление снизилось на 52 миллиметра (до 681 миллиметра ртутного столба), а скорость утечки — примерно до четырех миллиметров в час с семи-девяти ранее.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность, и оставался изолированным на несколько дней.Как сообщали РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.
https://ria.ru/20201015/kosmos-1579983704.html
https://ria.ru/20201015/mks-1579907564.html
Работайте, парни ! Выше, Вас, ни кого нет!
130
Вас в каждой теме про Россию травит. Означает ли это что вас черви насквозь проели и значит дырок вас как в решете?
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земля
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса

Космонавты рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС

11:11 16.10.2020 (обновлено: 11:33 16.10.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Воздух с российского модуля Международной космической станции стал утекать в два раза медленнее после того, как астронавты закрыли "щель" в одном из отсеков, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Место утечки космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер нашли с помощью чаинок. Отверстие оказалось в промежуточной камере модуля "Звезда". Члены экипажа оклеили его пленкой и закрыли на ночь люк в "протекающий отсек" для контроля давления.
Расстыковка грузового корабля Cygnus от Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 17:31РИА Наука
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры
Как следует из переговоров Иванишина с Центром управления полетами, за 11,5 часа давление снизилось на 52 миллиметра (до 681 миллиметра ртутного столба), а скорость утечки — примерно до четырех миллиметров в час с семи-девяти ранее.
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность, и оставался изолированным на несколько дней.
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 11:35РИА Наука
Место утечки воздуха на МКС обнаружили при помощи чайного пакетика
Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
 
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
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