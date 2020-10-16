https://ria.ru/20201016/kosmos-1580077467.html

Космонавты рассказали о ситуации с утечкой воздуха на МКС

Воздух с российского модуля Международной космической станции стал утекать в два раза медленнее после того, как астронавты закрыли "щель" в одном из отсеков,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:11

2020-10-16T11:11

2020-10-16T11:33

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Воздух с российского модуля <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank">Международной космической станции</a> стал утекать в два раза медленнее после того, как астронавты закрыли "щель" в одном из отсеков, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Место утечки космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> нашли с помощью чаинок. Отверстие оказалось в промежуточной камере модуля "Звезда". Члены экипажа оклеили его пленкой и закрыли на ночь люк в "протекающий отсек" для контроля давления.Как следует из переговоров Иванишина с <a href="http://ria.ru/organization_Centr_upravlenija_poljotami/" target="_blank" data-auto="true">Центром управления полетами</a>, за 11,5 часа давление снизилось на 52 миллиметра (до 681 миллиметра ртутного столба), а скорость утечки — примерно до четырех миллиметров в час с семи-девяти ранее.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность, и оставался изолированным на несколько дней.Как сообщали РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также астронавты НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a> и <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>.

https://ria.ru/20201015/kosmos-1579983704.html

https://ria.ru/20201015/mks-1579907564.html

Сорванец Ли Работайте, парни ! Выше, Вас, ни кого нет! 130

Андрей Е Вас в каждой теме про Россию травит. Означает ли это что вас черви насквозь проели и значит дырок вас как в решете? 101

9

земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса