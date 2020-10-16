https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580182758.html

Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

За девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало, его "агрессивность" практически не изменилась, накопленные знания помогают защитить население, заявила глава... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:23

2020-10-16T18:23

2020-10-16T18:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> За девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало, его "агрессивность" практически не изменилась, накопленные знания помогают защитить население, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня мы видим, что он (коронавирус - ред.) в течение этих девяти месяцев мутировал очень мало и не изменялся в тех его локусах, которые отвечают за проявления эпидпроцесса, за его, так скажем, агрессивность и злость. Конечно, новый вирус, очень много надо еще работать, но те знания, которые у нас есть, знания эпидемиологии, знания клиники, знания групп риска, мы это понимаем - это уже очень много для того, чтобы защитить население", - сказала <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> в интервью Первому каналу.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580134108.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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