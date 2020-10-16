https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580137844.html

Попова объяснила резкий рост числа случаев COVID-19 в России

Волна пандемии коронавируса в весенний период шла по России постепенно, а сейчас подъем заболеваемости фиксируется одномоментно по всей стране, заявила глава... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:30

2020-10-16T15:30

2020-10-16T15:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Волна пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в весенний период шла по России постепенно, а сейчас подъем заболеваемости фиксируется одномоментно по всей стране, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, потом распространяясь за Урал и в Сибирь, то сегодня во всех субъектах <...>, во всех городах, практически во всех населенных пунктах есть люди, встретившиеся с ковидом, есть источники этой инфекции", — сказала она в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.По словам Поповой, чем больше случаев заболевания регистрируется, тем выше и риски заражения. Глава Роспотребнадзора призвала россиян ответственно соблюдать меры безопасности.Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных. С марта в стране выявили 1 369 313 случаев COVID-19, 1 056 582 человек поправились, 23 723 спасти не удалось.Самая сложная обстановка в столице, где с недавнего времени вновь ввели ограничения. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

Anton Darlok Так нет резкого роста. Сами же пишут что рост идёт на 1%. Параллельно до 0,3% выздоравливает, то есть койки занимаются, но не так прям чтобы одномоментно. А в регионах цензура налажена и там не фиксируют просто и лечат на дому как получится. 64

v.p.neznamov Для того, чтобы застопорить, а затем повернуть вспять рост числа случаев COVID-19 в России нужно-то всего: убрать из информационного пространства все дискуссии специалистов и представителей властей всех уровней по поводу тактики и стратегии борьбы с коронавирусом, найти современного Юрия Левитана для доведения до населения скоординированных и непротиворечивых решений специалистов и властей о мероприятий карантинного характера, организовать жесткий контроль озвученных Юрием Левитаном мероприятий. 57

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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