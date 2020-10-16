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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580137844.html
Попова объяснила резкий рост числа случаев COVID-19 в России
Волна пандемии коронавируса в весенний период шла по России постепенно, а сейчас подъем заболеваемости фиксируется одномоментно по всей стране, заявила глава... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:30
2020-10-16T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Волна пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в весенний период шла по России постепенно, а сейчас подъем заболеваемости фиксируется одномоментно по всей стране, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, потом распространяясь за Урал и в Сибирь, то сегодня во всех субъектах &lt;...&gt;, во всех городах, практически во всех населенных пунктах есть люди, встретившиеся с ковидом, есть источники этой инфекции", — сказала она в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>.По словам Поповой, чем больше случаев заболевания регистрируется, тем выше и риски заражения. Глава Роспотребнадзора призвала россиян ответственно соблюдать меры безопасности.Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных. С марта в стране выявили 1 369 313 случаев COVID-19, 1 056 582 человек поправились, 23 723 спасти не удалось.Самая сложная обстановка в столице, где с недавнего времени вновь ввели ограничения. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
Так нет резкого роста. Сами же пишут что рост идёт на 1%. Параллельно до 0,3% выздоравливает, то есть койки занимаются, но не так прям чтобы одномоментно. А в регионах цензура налажена и там не фиксируют просто и лечат на дому как получится.
64
Для того, чтобы застопорить, а затем повернуть вспять рост числа случаев COVID-19 в России нужно-то всего: убрать из информационного пространства все дискуссии специалистов и представителей властей всех уровней по поводу тактики и стратегии борьбы с коронавирусом, найти современного Юрия Левитана для доведения до населения скоординированных и непротиворечивых решений специалистов и властей о мероприятий карантинного характера, организовать жесткий контроль озвученных Юрием Левитаном мероприятий.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Попова объяснила резкий рост числа случаев COVID-19 в России

15:30 16.10.2020 (обновлено: 15:54 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52
Медицинские работники оказывают помощь пациенту с COVID-19 в городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Волна пандемии коронавируса в весенний период шла по России постепенно, а сейчас подъем заболеваемости фиксируется одномоментно по всей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Растущие цифры связаны еще и с тем, что если в весенний период волна ковида шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространяясь за Урал и в Сибирь, то сегодня во всех субъектах <...>, во всех городах, практически во всех населенных пунктах есть люди, встретившиеся с ковидом, есть источники этой инфекции", — сказала она в эфире Первого канала.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По словам Поповой, чем больше случаев заболевания регистрируется, тем выше и риски заражения. Глава Роспотребнадзора призвала россиян ответственно соблюдать меры безопасности.
Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных. С марта в стране выявили 1 369 313 случаев COVID-19, 1 056 582 человек поправились, 23 723 спасти не удалось.
Самая сложная обстановка в столице, где с недавнего времени вновь ввели ограничения. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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