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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580134108.html
Попова рассказала, как остановить распространение коронавируса
Остановить распространение коронавируса можно только соблюдая все меры безопасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:12
2020-10-16T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Остановить распространение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> можно только соблюдая все меры безопасности, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить", - рассказала Попова в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первому каналу</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
а может пора уже прививки делать? сколько воплей что ее аж две, а делать никому не собираются, кроме губернаторов
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Не чего нового.Не чего вы не не остановите,будьте реалистами,само все пройдет
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество

Попова рассказала, как остановить распространение коронавируса

15:12 16.10.2020 (обновлено: 15:15 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Остановить распространение коронавируса можно только соблюдая все меры безопасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить", - рассказала Попова в интервью Первому каналу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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