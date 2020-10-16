https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580134108.html

Попова рассказала, как остановить распространение коронавируса

Остановить распространение коронавируса можно только соблюдая все меры безопасности, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:12

2020-10-16T15:12

2020-10-16T15:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Остановить распространение <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> можно только соблюдая все меры безопасности, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить", - рассказала Попова в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первому каналу</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Ольга Занкова а может пора уже прививки делать? сколько воплей что ее аж две, а делать никому не собираются, кроме губернаторов 162

Я Саня Не чего нового.Не чего вы не не остановите,будьте реалистами,само все пройдет 143

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество