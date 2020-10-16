https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580101111.html

В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России

Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:03

2020-10-16T13:03

2020-10-16T13:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, суточный прирост новых случаев коронавируса в России больше 15 тысяч (15 150), всего зарегистрировано 1 369 313 случаев."Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены статистикой и удается ли держать ситуацию под контролем."Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", - добавил он. Пресс-секретарь главы государства также отметил, ситуация с обеспеченностью регионов коечным фондом тщательно контролируются. "Принимаются меры, чтобы зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости, имеется в виду перепрофилирование других лечебных учреждений. Эта практика была уже отработана и она делается весьма оперативно", - добавил Песков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Антивирус Нет никакого роста. Обычный всплеск сезонных ОРВИ. И весной не надо было никаких мер предпринимать, и сейчас не надо. 119

Von Stirliz Вот про демократическую какофонию вы прямо в точку! Китайцы привыкли исполнять, что приказано и победили у себя этот вирус! Потому что по сути это есть война с пандемией, а где вы видели на войне демократические дискуссии о приказах командиров? Там сразу в трибунал, без разговоров. Просто надо вводить режим ЧП и вводить ограничение прав на время эпидемии. Иначе-то как??? 78

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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