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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580101111.html
В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России
Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:03
2020-10-16T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, суточный прирост новых случаев коронавируса в России больше 15 тысяч (15 150), всего зарегистрировано 1 369 313 случаев."Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены статистикой и удается ли держать ситуацию под контролем."Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", - добавил он. Пресс-секретарь главы государства также отметил, ситуация с обеспеченностью регионов коечным фондом тщательно контролируются. "Принимаются меры, чтобы зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости, имеется в виду перепрофилирование других лечебных учреждений. Эта практика была уже отработана и она делается весьма оперативно", - добавил Песков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
Нет никакого роста. Обычный всплеск сезонных ОРВИ. И весной не надо было никаких мер предпринимать, и сейчас не надо.
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Вот про демократическую какофонию вы прямо в точку! Китайцы привыкли исполнять, что приказано и победили у себя этот вирус! Потому что по сути это есть война с пандемией, а где вы видели на войне демократические дискуссии о приказах командиров? Там сразу в трибунал, без разговоров. Просто надо вводить режим ЧП и вводить ограничение прав на время эпидемии. Иначе-то как???
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России

13:03 16.10.2020 (обновлено: 13:46 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, суточный прирост новых случаев коронавируса в России больше 15 тысяч (15 150), всего зарегистрировано 1 369 313 случаев.
"Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены статистикой и удается ли держать ситуацию под контролем.
"Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику", - добавил он.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, ситуация с обеспеченностью регионов коечным фондом тщательно контролируются. "Принимаются меры, чтобы зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости, имеется в виду перепрофилирование других лечебных учреждений. Эта практика была уже отработана и она делается весьма оперативно", - добавил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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