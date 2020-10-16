https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580071478.html

В Москве госпитализировали 1140 пациентов с COVID-19 за сутки

Количество госпитализаций в Москве за неделю увеличилось на 16,8%, за сутки госпитализировано 1 140 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 318 человек, сообщили РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:42

2020-10-16T10:42

2020-10-16T10:49

распространение нового коронавируса

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коронавирусы

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москва

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Количество госпитализаций в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за неделю увеличилось на 16,8%, за сутки госпитализировано 1 140 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, на ИВЛ находится 318 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 5 049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, впервые за осень этот показатель превысил отметку в 5 тысяч. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29,4% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1 140 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 318 человек", - сообщили в штабе.В оперштабе добавили, что 13,8% среди заболевших - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в оперштабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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