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https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580071478.html
В Москве госпитализировали 1140 пациентов с COVID-19 за сутки
Количество госпитализаций в Москве за неделю увеличилось на 16,8%, за сутки госпитализировано 1 140 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 318 человек, сообщили РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:42
2020-10-16T10:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Количество госпитализаций в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за неделю увеличилось на 16,8%, за сутки госпитализировано 1 140 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, на ИВЛ находится 318 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтверждено 5 049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, впервые за осень этот показатель превысил отметку в 5 тысяч. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29,4% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1 140 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 318 человек", - сообщили в штабе.В оперштабе добавили, что 13,8% среди заболевших - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в оперштабе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве госпитализировали 1140 пациентов с COVID-19 за сутки

10:42 16.10.2020 (обновлено: 10:49 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке.
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке. - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Количество госпитализаций в Москве за неделю увеличилось на 16,8%, за сутки госпитализировано 1 140 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находится 318 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 5 049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, впервые за осень этот показатель превысил отметку в 5 тысяч. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29,4% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1 140 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 318 человек", - сообщили в штабе.
В оперштабе добавили, что 13,8% среди заболевших - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет. Ещё 10,5% составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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