https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580069710.html
В России за сутки выписали 8485 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 8 485 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 056 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:36
2020-10-16T10:36
2020-10-16T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
нижегородская область
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579269470_0:0:2032:1144_1400x0_80_0_0_be02e6b4419f6c49cedca88a1cbb146d.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в России выписаны 8 485 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 056 582, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 485 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 056 582", - говорится в сообщении.В частности, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выписаны 1803 человека, в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 322, в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> - 276.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/simptomy-1580050989.html
москва
нижегородская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579269470_219:0:2032:1360_1400x0_80_0_0_e0872b4d2cf934be360e5f8b95fdd4a9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, нижегородская область, санкт-петербург