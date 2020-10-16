https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580050245.html
Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Парламентской газете" развеял популярные мифы о коронавирусе. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T06:46
2020-10-16T06:46
2020-10-16T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
весь мир
геннадий онищенко
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в интервью <a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank">"Парламентской газете"</a> развеял популярные мифы о коронавирусе.В частности, он прокомментировал мнение о том, что маски не спасают от COVID-19. Онищенко подчеркнул, что маска удерживает капли слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании, кашле могут донести вирус до других людей. Поэтому, по его словам, маски нужно носить обязательно.Говоря невозможности заболеть COVID-19 во второй раз, парламентарий подчеркнул, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае — даже при бессимптомном течении коронавируса. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: уже известен первый случай смерти после повторного заражения инфекцией.Третий распространенный миф заключается в том, что в России эпидемии коронавируса вовсе нет. Онищенко отметил, что это заблуждение, поскольку наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Более того, COVID-19 распространился в 188 странах из чуть больше двухсот на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a>, напомнил он.Кроме того, ученые предупредили, что коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом выяснилось, что вирус вызывает такие изменения не только у пациентов с осложнениями, но и у больных с легкой формой заболевания.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов. По темпам прироста лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>: в городе заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 1196 больных направили в больницы, 57 человек умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580049873.html
Dodon Tversov
Как же бедная Швеция обошлась без собянинских карантинов? Может уже вся в больницах?
61
Бывший Спецназовец
Ковид создали для сдерживания экономики от падения.
11
8
россия
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, весь мир, геннадий онищенко
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
в интервью "Парламентской газете"
развеял популярные мифы о коронавирусе.
В частности, он прокомментировал мнение о том, что маски не спасают от COVID-19. Онищенко подчеркнул, что маска удерживает капли слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании, кашле могут донести вирус до других людей. Поэтому, по его словам, маски нужно носить обязательно.
Говоря невозможности заболеть COVID-19 во второй раз, парламентарий подчеркнул, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае — даже при бессимптомном течении коронавируса. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: уже известен первый случай смерти после повторного заражения инфекцией.
Третий распространенный миф заключается в том, что в России эпидемии коронавируса вовсе нет. Онищенко отметил, что это заблуждение, поскольку наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Более того, COVID-19 распространился в 188 странах из чуть больше двухсот на Земле
, напомнил он.
Кроме того, ученые предупредили, что коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом выяснилось, что вирус вызывает такие изменения не только у пациентов с осложнениями, но и у больных с легкой формой заболевания.
По данным ВОЗ
, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США
, Индии
и Бразилии
.
Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.
За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов. По темпам прироста лидирует Москва
: в городе заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 1196 больных направили в больницы, 57 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.