https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580050245.html

Онищенко развеял популярные мифы о коронавирусе

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Парламентской газете" развеял популярные мифы о коронавирусе. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T06:46

2020-10-16T06:46

2020-10-16T09:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

весь мир

геннадий онищенко

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в интервью <a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank">"Парламентской газете"</a> развеял популярные мифы о коронавирусе.В частности, он прокомментировал мнение о том, что маски не спасают от COVID-19. Онищенко подчеркнул, что маска удерживает капли слюны, которые при разговоре, дыхании, чихании, кашле могут донести вирус до других людей. Поэтому, по его словам, маски нужно носить обязательно.Говоря невозможности заболеть COVID-19 во второй раз, парламентарий подчеркнул, что иммунный ответ вырабатывается в любом случае — даже при бессимптомном течении коронавируса. Однако научных данных о длительности сохранения антител пока нет: уже известен первый случай смерти после повторного заражения инфекцией.Третий распространенный миф заключается в том, что в России эпидемии коронавируса вовсе нет. Онищенко отметил, что это заблуждение, поскольку наличие эпидемии подтверждается цифрами интенсивности проявления заболевания. Более того, COVID-19 распространился в 188 странах из чуть больше двухсот на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a>, напомнил он.Кроме того, ученые предупредили, что коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом выяснилось, что вирус вызывает такие изменения не только у пациентов с осложнениями, но и у больных с легкой формой заболевания.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.Россия остается на четвертой строчке по числу инфицированных: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека.За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов. По темпам прироста лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>: в городе заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 1196 больных направили в больницы, 57 человек умерли.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580049873.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, весь мир, геннадий онищенко