https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580047089.html
Трампу не ставили диагноз "пневмония"
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не ставили диагноз "пневмония" во время госпитализации с коронавирусом. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T03:20
2020-10-16T03:20
2020-10-16T03:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что ему не ставили диагноз "пневмония" во время госпитализации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>."Нет", - ответил он на соответствующий вопрос ведущей в эфире <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank">NBC</a>.Однако, по словам Трампа, врачи сказали ему, что у него, "возможно, слегка заражены легкие".Он также выступил в защиту своего решения проводить публичные мероприятия."Как президент я не могу быть заперт в какой-то комнате до следующего года", - сказал Трамп.Он отказался сообщить, делали ли ему тест на коронавирус перед дебатами с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. О диагнозе "коронавирус" у Трампа было объявлено через два дня после дебатов. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201014/trump-1579683028.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире