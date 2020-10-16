https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580045989.html

Россиянам раскрыли способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Коронавирус может протекать бессимптомно или по всем признакам быть похожим на сезонную ОРВИ. Какие способы помогут определить, что вы болеете без симптомов,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T02:10

2020-10-16T02:10

2020-10-16T07:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

орви

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> может протекать бессимптомно или по всем признакам быть похожим на сезонную <a href="https://ria.ru/keyword_ORVI/" target="_blank">ОРВИ</a>. Какие способы помогут определить, что вы болеете без симптомов, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kovid-1579990473.html">радио Sputnik</a> врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.Многие россияне болеют коронавирусом без клинических проявлений болезни. Как понять, что вы болеете бессипмтомно? Один из критериев – потеря обоняния и вкуса, напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.Выявить коронавирус помогает компьютерная томография. С помощью этого исследования можно понять, какие изменения происходят в легких."Мы еще можем сделать КТ: если увидим матовое стекло, понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то, кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры", - напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

Игорь Земский Маня, тебя же просили носить маску и перчатки, но ты громче всех пела о том, что твои права ущемляются, так за чей счет теперь лечить последствия твоей беспечности? 139

просто Маня такие простые рекомендации! пандемия, закрытие предприятий, ограничение передвижения, но вы люди за свой счет и своими силами сделайте тесты на антитела, сделайте тесты на наличие заболевания, сделайте КТ, поставьте себе вакцину и т.п. а на какой люди это будут делать спрашиваю я вас? люди теряют рабочие места и доходы, но при этом должны подчиняться вашим указаниям и за свой счет проводить эти дорогостоящие мероприятия! вы совсем что ли в своих чиновничьих креслах там обмякли? ау! спуститесь до обычных людей! 114

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, орви