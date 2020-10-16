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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580045989.html
Россиянам раскрыли способы выявить бессимптомное течение коронавируса
Коронавирус может протекать бессимптомно или по всем признакам быть похожим на сезонную ОРВИ. Какие способы помогут определить, что вы болеете без симптомов,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T02:10
2020-10-16T07:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
орви
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">Коронавирус</a> может протекать бессимптомно или по всем признакам быть похожим на сезонную <a href="https://ria.ru/keyword_ORVI/" target="_blank">ОРВИ</a>. Какие способы помогут определить, что вы болеете без симптомов, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201016/kovid-1579990473.html">радио Sputnik</a> врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.Многие россияне болеют коронавирусом без клинических проявлений болезни. Как понять, что вы болеете бессипмтомно? Один из критериев – потеря обоняния и вкуса, напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.Выявить коронавирус помогает компьютерная томография. С помощью этого исследования можно понять, какие изменения происходят в легких."Мы еще можем сделать КТ: если увидим матовое стекло, понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то, кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры", - напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.
Маня, тебя же просили носить маску и перчатки, но ты громче всех пела о том, что твои права ущемляются, так за чей счет теперь лечить последствия твоей беспечности?
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такие простые рекомендации! пандемия, закрытие предприятий, ограничение передвижения, но вы люди за свой счет и своими силами сделайте тесты на антитела, сделайте тесты на наличие заболевания, сделайте КТ, поставьте себе вакцину и т.п. а на какой люди это будут делать спрашиваю я вас? люди теряют рабочие места и доходы, но при этом должны подчиняться вашим указаниям и за свой счет проводить эти дорогостоящие мероприятия! вы совсем что ли в своих чиновничьих креслах там обмякли? ау! спуститесь до обычных людей!
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, орви

Россиянам раскрыли способы выявить бессимптомное течение коронавируса

02:10 16.10.2020 (обновлено: 07:08 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Коронавирус может протекать бессимптомно или по всем признакам быть похожим на сезонную ОРВИ. Какие способы помогут определить, что вы болеете без симптомов, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.
Многие россияне болеют коронавирусом без клинических проявлений болезни. Как понять, что вы болеете бессипмтомно? Один из критериев – потеря обоняния и вкуса, напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

"У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий: если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса", – объяснила в беседе с радио Sputnik Нелли Соседова.

Выявить коронавирус помогает компьютерная томография. С помощью этого исследования можно понять, какие изменения происходят в легких.
"Мы еще можем сделать КТ: если увидим матовое стекло, понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то, кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры", - напомнила врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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