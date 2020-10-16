https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580043630.html

Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток

В городской транспорт Москвы с пятницы не пускают без масок и перчаток, контроль за их ношением усилен, нарушителей режима будут активнее штрафовать, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T00:06

2020-10-16T00:06

2020-10-16T00:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> В городской транспорт Москвы с пятницы не пускают без масок и перчаток, контроль за их ношением усилен, нарушителей режима будут активнее штрафовать, сообщает столичный департамент транспорта.Обязательный масочный и перчаточный режим действуют на транспорте столицы с 12 мая, но не все москвичи следуют указаниям. Нарушителям положен штраф в размере пяти тысяч рублей.Горожан и прежде штрафовали за проезд без средств защиты, но не высаживали из транспорта. Однако уже с пятницы по новому предписанию главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой пассажиров без масок и перчаток просто не пустят в метро и другой общественный транспорт, даже если поездка уже оплачена.Усиливается и контроль соблюдения масочно-перчаточного режима – проверки станут чаще, и теперь в них будут участвовать правоохранительные органы. Ранее ими выборочно занимались сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" в вестибюлях и вагонах метро, а также на наземном транспорте. Как сообщали летом в пресс-службе организации, в день контролеры проводят более сотни рейдов, охватывающих более 100 станций метро и 3,8 тысячи единиц наземного транспорта.При этом так же строго в транспорте теперь будут соблюдаться и другие меры по защите от коронавируса: все водители и машинисты московского транспорта продолжат проходить медосмотр перед каждым рейсом и каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников столичного транспорта продолжат брать тест на коронавирус.Продолжится в усиленном режиме и дезинфекция всех поверхностей в транспорте. Уже сейчас весь наземный транспорт полностью дезинфицируют от четырех до шести раз в день. Этот процесс проходит в депо и на конечных станциях.Как сообщал столичный дептранс, всего за неделю для дезинфекции наземного транспорта уходит 100 тысяч литров дезинфицирующих растворов. Это около 15 тысяч литров транспортных антисептиков в день. Каждый день средствами на щелочной основе с хлором обрабатывают 100% поверхностей внутри состава, особенно поручни, сиденья и валидаторы -то, к чему пассажиры прикасаются чаще всего. За минувшие сутки в России выявили 13 754 случая COVID-19, у четверти инфицированных (3427) нет симптомов. По темпам прироста лидирует Москва: в городе заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 1196 больных направили в больницы, 57 человек умерли.В последние недели ситуация в столице значительно осложнилась: стало больше тяжелых больных, которые находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ, смертность также начала растиВ городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано до 28 октября оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но ученики с шестого по одиннадцатый класс в школы не вернутся — их перевели на дистанционное обучение.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/maski-1579921535.html

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1580041522.html

Иван Иванов Наконец-то, зад..ли толпы граждан из Средней Азии ездящие без масок и распространяющие эту заразу, так как не лечатся и скрывают свои болезни, чтобы без работы не остаться. 24

Ярослав Погодин Так то да. Только водитель ни как не должен это контролировать. Даже контролёр билетный не имеет полномочий. И эта мера может вызвать сбой в движении транспорта. Можно временно наделить правами исполнять это дружинников, казаков дружинников + рейды сотрудников МВД периодически. Это будет эффективнее 18

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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