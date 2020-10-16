https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580034379.html

Разработан тест, предсказывающий тяжелую форму COVID-19

Британские ученые разработали анализ, позволяющий по профилю пяти цитокинов в крови пациента предсказать, насколько тяжело будет у него протекать COVID-19... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T03:00

2020-10-16T03:00

2020-10-16T03:00

риа наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

открытия - риа наука

великобритания

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Британские ученые разработали анализ, позволяющий по профилю пяти цитокинов в крови пациента предсказать, насколько тяжело будет у него протекать COVID-19. Результаты исследования <a href="https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-020-01511-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Respiratory Research.Цитокины — это клеточные сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию, конечным продуктом которой являются лимфоциты — защитные иммунные клетки. Известно, что у части пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус слишком бурно, что приводит к чрезмерному повышению уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму. В этом случае цитокины, вместо того, чтобы помогать организму бороться с вирусом, вызывают гипервоспаление, разрушительное для клеток и тканей организма. Это сильно осложняет течение болезни и нередко приводит к смерти.Ученые из Саутгемптонского университета решили выяснить, можно ли при госпитализации по анализу цитокинов в крови выявить предрасположенность к цитокиновому шторму и, таким образом, идентифицировать пациентов с наибольшим риском ухудшения состояния, чтобы соответственно скорректировать лечение.Они проанализировали образцы крови 100 пациентов с положительной реакцией на COVID-19, поступивших в Университетскую больницу <a href="http://ria.ru/location_Sautgempton/" target="_blank" data-auto="true">Саутгемптона</a> NHS Foundation Trust (UHS) в период с 20 марта по 29 апреля 2020 года, во время первой фазы пандемии.Оказалось, что риску чрезмерной иммунной реакции подвержены люди с высоким уровнем в крови цитокинов IL-6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33, особенно двух последних. Таких пациентов, считают авторы, нужно сразу помещать в отделение интенсивной терапии с возможностью оперативного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких."Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования доктора Тристана Кларка (Tristan Clark). — Становится все более очевидным, что COVID очень неоднороден. Только применяя подобные методы для стратификации состояния, мы сможем сфокусировать лечение на ключевых механизмах заболевания для каждого конкретного человека".Авторы считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как "точная медицина". В частности, в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> уже тестируется препарат — блокатор IL-33, отмечают ученые.Исследование было частью проекта CoV-19POC, реализуемого в Университетской больнице Саутгемптона под руководством доктора Кларка. Проект изучает возможности клинического применения молекулярного тестирования в местах оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579886100.html

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578985280.html

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, открытия - риа наука, великобритания