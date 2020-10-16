https://ria.ru/20201016/konkurs-1580077011.html

Школьник из Липецкой области стал победителем Всероссийского конкурса

Ученик средней школы села Измалково Липецкой области Василий Кудинов вошел в число 30 победителей всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы", сообщил РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:25

2020-10-16T11:25

2020-10-16T11:25

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 16 окт — РИА Новости</strong>. Ученик средней школы села Измалково Липецкой области Василий Кудинов вошел в число 30 победителей всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы", сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>.По его словам, во время летних каникул более тысячи школьников из разных регионов страны участвовали в конкурсе в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность", направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста. Участники совершали добрые дела по пяти направлениям: "Экология и забота о животных", "Популяризация ЗОЖ", "Сохранение культурного наследия", "Благоустройство территорий", "Оказание помощи людям".Артамонов отметил, что в рамках блока "Популяризация ЗОЖ" Василий Кудинов совместно с активистами отряда "Лидер" обратился к педагогам местного центра дополнительного образования с просьбой организовать тренировки по футболу и самбо. Педагоги с активистами составили график тренировок, а также распространили информацию о начале занятий в социальных сетях. Тренировки проходят и сейчас. Начинание школьника было признано одним из лучших.

https://ria.ru/20201014/selo-1579828145.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов