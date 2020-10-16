https://ria.ru/20201016/konferentsiya-1580148515.html

В Москве прошла конференция "День Бренда. What’s next?"

Тринадцатого октября 2020 года прошла конференция "День Бренда. What’s next?", посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:09

2020-10-16T16:09

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пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 16 окт – Пресс-служба Adindex.</strong> Тринадцатого октября 2020 года прошла конференция "День Бренда. What’s next?", посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Мероприятие прошло в офлайн-формате, разделенном на три одновременных потока, включающих в себя дискуссионные стеки, аналитические панели, обсуждения технологий и инноваций, презентации новых продуктов, разбор последних рекламных кейсовНа конференции выступили более 75 экспертов из числа маркетологов крупнейших брендов и рекламных топ-менеджеров таких компаний, как "Пятерочка", Nestle Russia, Сбербанк, Danone, Reckitt Benckiser Healthcare, Альфа-банк, X5 Retail Group, "Билайн", МТС, Johnson & Johnson, SberDevices, Vassa&Co, "ВКонтакте", "Магнит", "Яндекс", "Лента", PepsiCo Russia, Coca-Cola, Mars Wrigley, ВТБ, Kaspersky, "Эвотор", MAER, Unilever, "Перекресток" и многих других. Презентации участников "День Бренда 2020", видеоинтервью и другие материалы с конференции уже опубликованы на<a href="https://brandday.ru/bd2020/"> </a><u><a href="https://brandday.ru/bd2020/">официальном сайте</a></u> мероприятия и в <u><a href="https://adindex.ru/specprojects/bd2020/index.phtml">спецпроекте</a></u> на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции <strong>"День Бренда. What’s next?"</strong> доступна на странице AdIndex в социальных сетях "<strong><a href="https://vk.com/adindex">ВКонтакте</a></strong>", <u><strong><a href="https://www.facebook.com/adindex.ru/">Facebook</a></strong></u> и <strong><u><a href="https://www.youtube.com/channel/UCypryNgneH_JgpXokpQLkHw">YouTube</a></u>.</strong> <em>"День Бренда" — ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог ведущих производителей товаров широкого спроса, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти. Конференция организована Ассоциацией производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального Рекламного Альянса" (НРА).</em><strong>Организаторы мероприятия: <u><a href="http://www.rusbrand.com/">"Русбренд"</a>, <a href="https://adindex.ru/">AdIndex</a>, <a href="https://mediascope.net/">Mediascope</a>, <a href="http://nsc.media/">"Национальный Рекламный Альянс" (НРА)</a>.</u></strong><strong>Индустриальные партнеры: <u><a href="https://advgroup.ru/">ADV Group</a>, <a href="http://www.dentsuaegisnetwork.ru/">dentsu Russia</a>, <a href="https://media-1.com/">Медиа-1</a></u></strong>, <strong><u><a href="http://www.gallerymedia.com/">Gallery</a>, <a href="https://www.groupm.com/">GroupM</a>.</u></strong><strong>Партнеры</strong> <strong>конференции: <u><a href="https://yandex.ru/">"Яндекс"</a>, <a href="https://www.maergroup.ru/">Maer Group</a>, <a href="http://www.umedia.group/">Union Media Group</a>,<a href="http://sa.media/"> SA Digital</a>, <a href="http://mediainstinctgroup.ru/">MediaInstinct Group</a>. </u></strong><strong>Официальная соцсеть конференции: <u><a href="https://vk.com/business">"ВКонтакте"</a>.</u></strong><strong>Радиопартнер: <u><a href="https://echo.msk.ru/">"Эхо Москвы"</a>.</u></strong><strong>Главный агрегатор новостей: <u><a href="https://smi2.ru/">СМИ2</a>.</u></strong><a href="https://tass.ru/"> </a><strong>Информационные партнеры: <u><a href="https://tass.ru/">ТАСС</a>, <a href="https://rg.ru/">"Российская газета"</a>, <a href="https://ria.ru/">РИА "Новости"</a>, <a href="https://www.kommersant.ru/">"Коммерсантъ"</a>, <a href="https://iz.ru/">"Известия"</a>, <a href="https://vm.ru/">"Вечерняя Москва"</a>, <a href="https://rb.ru/">Rusbase</a>, <a href="https://www.outdoor.ru/">Outdoor Media</a>.</u></strong><strong>Специальные</strong> <strong>партнеры: <u><a href="https://www.solar-staff.com/">Solar Staff</a></u>,</strong> <strong><u><a href="https://hyperaudience.com/">Hyper</a></u></strong>, <strong><u><a href="https://event-films.pro/">Event Film Service</a>, <a href="http://flashtechpro.ru/">Flash Tech Pro</a>.</u></strong><strong>Все подробности <a href="https://brandday.ru/bd2020/" target="_blank">на официальном сайте конференции</a>.</strong>Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы