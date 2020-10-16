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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201016/kompromat-1580104101.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с компроматом на Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий якобы является российским агентом и участвовал в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:11
2020-10-16T14:14
президентские выборы в сша — 2020
россия
рудольф джулиани
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий якобы является российским агентом и участвовал в передаче компромата на кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, посоветовал не читать такую ерунду в газетах.Ранее СМИ сообщали, что украинский парламентарий <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> был якобы российским агентом и что американский политик <a href="http://ria.ru/person_Rudolf_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Рудольф Джулиани</a> якобы получил компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена от российских агентов."Я даже не в курсе этого… обращайтесь, пожалуйста, в российские спецслужбы, а еще лучше не читайте такую ерунду в газетах", — сказал Песков.
https://ria.ru/20201015/bayden-1580039084.html
Как же достал постоянный перевод стрелок с СОДЕРЖАНИЯ компромата на то, КТО его передал! Да какая разница, вы по сути разбирайтесь со своим супер-кандидатом!
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россия
сша
РИА Новости
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россия, рудольф джулиани, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию с компроматом на Байдена

13:11 16.10.2020 (обновлено: 14:14 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий якобы является российским агентом и участвовал в передаче компромата на кандидата в президенты США Джо Байдена, посоветовал не читать такую ерунду в газетах.
Ранее СМИ сообщали, что украинский парламентарий Андрей Деркач был якобы российским агентом и что американский политик Рудольф Джулиани якобы получил компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена от российских агентов.
"Я даже не в курсе этого… обращайтесь, пожалуйста, в российские спецслужбы, а еще лучше не читайте такую ерунду в газетах", — сказал Песков.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 22:28
Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
 
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Президентские выборы в США — 2020РоссияРудольф ДжулианиДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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