https://ria.ru/20201016/kompromat-1580104101.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с компроматом на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий якобы является российским агентом и участвовал в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:11

2020-10-16T13:11

2020-10-16T14:14

президентские выборы в сша — 2020

россия

рудольф джулиани

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий якобы является российским агентом и участвовал в передаче компромата на кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, посоветовал не читать такую ерунду в газетах.Ранее СМИ сообщали, что украинский парламентарий <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> был якобы российским агентом и что американский политик <a href="http://ria.ru/person_Rudolf_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Рудольф Джулиани</a> якобы получил компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена от российских агентов."Я даже не в курсе этого… обращайтесь, пожалуйста, в российские спецслужбы, а еще лучше не читайте такую ерунду в газетах", — сказал Песков.

https://ria.ru/20201015/bayden-1580039084.html

Von Stirliz Как же достал постоянный перевод стрелок с СОДЕРЖАНИЯ компромата на то, КТО его передал! Да какая разница, вы по сути разбирайтесь со своим супер-кандидатом! 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рудольф джулиани, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире