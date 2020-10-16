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В московских колледжах с 19 октября возобновятся очные занятия
С 19 октября для учащихся колледжей в Москве возобновляются занятия в очном формате, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:18
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> С 19 октября для учащихся колледжей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возобновляются занятия в очном формате, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что после окончания осенних каникул, с 19 октября школьники до 5 класса включительно возвращаются в школу, а ученики 6-11 классов останутся учиться в дистанционном режиме."С 19 октября для учащихся колледжей возобновляются занятия в очном формате", - говорится в сообщении оперштаба.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

В московских колледжах с 19 октября возобновятся очные занятия

11:18 16.10.2020 (обновлено: 11:25 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория
Аудитория - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С 19 октября для учащихся колледжей в Москве возобновляются занятия в очном формате, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что после окончания осенних каникул, с 19 октября школьники до 5 класса включительно возвращаются в школу, а ученики 6-11 классов останутся учиться в дистанционном режиме.
"С 19 октября для учащихся колледжей возобновляются занятия в очном формате", - говорится в сообщении оперштаба.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:11
Фальков рассказал, сколько студентов принято на очную форму обучения
 
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