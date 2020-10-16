https://ria.ru/20201016/kolledzhi-1580079258.html

В московских колледжах с 19 октября возобновятся очные занятия

С 19 октября для учащихся колледжей в Москве возобновляются занятия в очном формате, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:18

2020-10-16T11:18

2020-10-16T11:25

навигатор абитуриента

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_170a78c839cd06b34c76f0ad0bc6773a.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> С 19 октября для учащихся колледжей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возобновляются занятия в очном формате, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что после окончания осенних каникул, с 19 октября школьники до 5 класса включительно возвращаются в школу, а ученики 6-11 классов останутся учиться в дистанционном режиме."С 19 октября для учащихся колледжей возобновляются занятия в очном формате", - говорится в сообщении оперштаба.

https://na.ria.ru/20200916/falkov-1577313103.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество