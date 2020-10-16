https://ria.ru/20201016/kolledzhi-1580079258.html
В московских колледжах с 19 октября возобновятся очные занятия
С 19 октября для учащихся колледжей в Москве возобновляются занятия в очном формате, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:18
2020-10-16T11:18
2020-10-16T11:25
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> С 19 октября для учащихся колледжей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возобновляются занятия в очном формате, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что после окончания осенних каникул, с 19 октября школьники до 5 класса включительно возвращаются в школу, а ученики 6-11 классов останутся учиться в дистанционном режиме."С 19 октября для учащихся колледжей возобновляются занятия в очном формате", - говорится в сообщении оперштаба.
https://na.ria.ru/20200916/falkov-1577313103.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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