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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201016/kolesnikova-1580125182.html
Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с белорусской оппозицией
Находящаяся в СИЗО член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, комментируя недавнюю встречу президента республики... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:34
2020-10-16T14:34
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
минская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Находящаяся в СИЗО член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, комментируя недавнюю встречу президента республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с ее соратниками, заявила, что считает невозможным диалог между сторонами при текущих обстоятельствах, так как переговорщики должны находиться в равных условиях.Десятого октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Колесникова на встрече не присутствовала.В посте, опубликованном в пятницу на странице Колесниковой в Facebook, сказано, что ее адвокату удалось получить новые комментарии относительно встречи в СИЗО.По мнению Колесниковой, такой шаг со стороны Лукашенко демонстрирует "слабость действующей власти". "К сожалению, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах", - указывается в публикации.Колесникова, которая во время кампании по выборам президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>. Следственный комитет ранее сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся в СИЗО. Адвокат политика Людмила Казак ранее сообщала РИА Новости о намерении посетить свою подзащитную в Жодино. Как отмечала Казак, с Колесниковой планировалось проводить следственные действия – допрос.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201014/kolesnikova-1579740943.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
...т.е. не Колесникова, а некто от её имени..., причём сам Колесникова на этой встрече не была... Загляденье )))
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минская область
белоруссия
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мария колесникова, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире

Колесникова прокомментировала встречу Лукашенко с белорусской оппозицией

14:34 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 16 окт - РИА Новости. Находящаяся в СИЗО член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, комментируя недавнюю встречу президента республики Александра Лукашенко с ее соратниками, заявила, что считает невозможным диалог между сторонами при текущих обстоятельствах, так как переговорщики должны находиться в равных условиях.
Десятого октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Колесникова на встрече не присутствовала.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:38Протесты в Белоруссии
СМИ сообщили, что Колесникову не приглашали на встречу с Лукашенко в СИЗО
В посте, опубликованном в пятницу на странице Колесниковой в Facebook, сказано, что ее адвокату удалось получить новые комментарии относительно встречи в СИЗО.
"Мария считает, что никакого диалога в таких условиях быть не может. Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока все политзаключенные не отпущены и находятся в тюрьме", - сказано в этом сообщении.
По мнению Колесниковой, такой шаг со стороны Лукашенко демонстрирует "слабость действующей власти". "К сожалению, не услышаны требования народа, хотя все последние месяцы неустанно говорилось о необходимости диалога и компромиссах", - указывается в публикации.
Колесникова, которая во время кампании по выборам президента Белоруссии стала одним из лидеров оппозиции страны, содержится в следственном изоляторе тюрьмы №8 в городе Жодино в Минской области. Следственный комитет ранее сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся в СИЗО. Адвокат политика Людмила Казак ранее сообщала РИА Новости о намерении посетить свою подзащитную в Жодино. Как отмечала Казак, с Колесниковой планировалось проводить следственные действия – допрос.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
 
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоМинская областьБелоруссияВ мире
 
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