https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580053550.html

Экс-президент Киргизии попросил прощения за недочеты в работе

Подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу выступил перед парламентом страны и попросил прощения за недочеты в своей работе. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T08:17

2020-10-16T08:17

2020-10-16T10:13

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> Подавший в отставку президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в пятницу выступил перед парламентом страны и попросил прощения за недочеты в своей работе.Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке."Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прощения за них у соотечественников, но моя совесть перед народом чиста", - заявил бывший глава государства.По его словам, для республики "с 6 октября начался новый отсчет времени"."Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца. Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня как от главы государства требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика. Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле", - подчеркнул Жээнбеков.Также экс-президент поблагодарил за поддержку страны основных партнеров республики, в том числе Россию, и пожелал удачи новым властям Киргизии, которые "возложили на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа".Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. Несколько дней спустя беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/bishkek-1580052703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире