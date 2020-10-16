https://ria.ru/20201016/kipr-1580206920.html

Помпео назвал провокационными действия турецкой стороны на Кипре

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом назвал провокационными действия турецкой стороны на РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T21:09

2020-10-16T21:09

2020-10-16T21:09

морган ортагус

майк помпео

никос христодулидис

совет безопасности оон

кипр

северный кипр

оон

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в разговоре с министром иностранных дел Республики Кипр <a href="http://ria.ru/person_Nikos_KHristodulidis/" target="_blank" data-auto="true">Никосом Христодулидисом</a> назвал провокационными действия турецкой стороны на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипре</a>, заявила официальный представитель госдепа <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>."Госсекретарь Помпео и министр Христодулидис обсудили действия "Турецкой республики Северного Кипра" по открытию части огороженной территории Вароши. Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность и отметил, что подобный шаг был провокационным, противоречил резолюциям <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 550 и 789 и не способствовал переговорам о разрешении конфликта", - заявила Ортагус.Помпео призвал вновь огородить территорию и приветствовал заявления на этот счет, сделанные ранее в СБ ООН.Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган, выступая 6 октября в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкаре</a> на совместной пресс-конференции с премьер-министром самопровозглашенной Турецкой республики <a href="http://ria.ru/location_The_Turkish_Republic_of_Northern_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кипра</a> (TРСК) Эрсином Татаром, анонсировал открытие набережной Вароши на Кипре. Это туристический квартал в <a href="http://ria.ru/location_Famagusta/" target="_blank" data-auto="true">Фамагусте</a> (юго-восточное побережье Кипра), который был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> 1984 года.

https://ria.ru/20201016/turtsiya-1580206258.html

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кипр

северный кипр

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морган ортагус, майк помпео, никос христодулидис, совет безопасности оон, кипр, северный кипр, оон, сша, в мире