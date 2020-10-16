Не повезло с начальником? Знаменитые кинобоссы и их диагнозы

© 20th Century Fox Film Corporation (2006)

"Дьявол носит Prada" — Миранда Пристли

Диагноз: нарцисс. "А почему мне до сих пор не принесли кофе? Она что, умерла?" — так Миранда Пристли реагировала на минутную задержку в выполнении ее поручений. Прототип главы глянцевого журнала Runway — главред американского Vogue Анна Винтур (занимает этот пост с 1988 года). Обе дамы считаются личностями легендарными и заниженной самооценкой не страдают.

"Это самый распространенный сейчас образ женщины-руководителя", — говорит кандидат психологических наук Алексей Мелехин. — В характере этих особ преобладают альфа-черты: им нужно доказывать, проявлять себя во всем, компенсируя своими достижениями неудачи в других сферах жизни".

С одной стороны, работать с профессионалами такого уровня — бесценный опыт, о чем все твердят главной героине. С другой — не стоит рассчитывать на сочувствие или хотя бы дежурное участие с их стороны, если возникли проблемы со здоровьем или в личной жизни (а они с подобным графиком не исключены). Общаться с таким боссом лучше регулярно: не уходите в подполье и не молчите, даже если поставленную перед вами задачу прямо сейчас вы решить не можете (или не хотите) — стоит заверить начальника, что работа идет полным ходом.