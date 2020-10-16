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Не повезло с начальником? Знаменитые кинобоссы и их диагнозы
Известный физик и популярный телеведущий Сергей Капица, которого обожали подчиненные, часто повторял, что руководить — значит не мешать хорошим людям работать... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T08:00
2020-10-16T09:14
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова, Ольга Распопова.</strong> Известный физик и популярный телеведущий Сергей Капица, которого обожали подчиненные, часто повторял, что руководить — значит не мешать хорошим людям работать. К сожалению, найти идеального босса порой сложнее, чем встретить любовь всей жизни. В День начальника вспоминаем самых ярких шефов из кино в фотоленте РИА Новости — и разбираемся, как выстроить оптимальные рабочие отношения со старшими по званию.
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лучшие фильмы, фильмы 2020, хью лори, андрей мягков, марлон брандо, что посмотреть , кино и сериалы, фильмы, киану ривз, аль пачино, джеймс бонд, сергей капица, алиса фрейндлих, фото

Не повезло с начальником? Знаменитые кинобоссы и их диагнозы

08:00 16.10.2020 (обновлено: 09:14 16.10.2020)
 
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова, Ольга Распопова. Известный физик и популярный телеведущий Сергей Капица, которого обожали подчиненные, часто повторял, что руководить — значит не мешать хорошим людям работать. К сожалению, найти идеального босса порой сложнее, чем встретить любовь всей жизни. В День начальника вспоминаем самых ярких шефов из кино в фотоленте РИА Новости — и разбираемся, как выстроить оптимальные рабочие отношения со старшими по званию.
© 20th Century Fox Film Corporation (2006)

"Дьявол носит Prada" — Миранда Пристли

Диагноз: нарцисс. "А почему мне до сих пор не принесли кофе? Она что, умерла?" — так Миранда Пристли реагировала на минутную задержку в выполнении ее поручений. Прототип главы глянцевого журнала Runway — главред американского Vogue Анна Винтур (занимает этот пост с 1988 года). Обе дамы считаются личностями легендарными и заниженной самооценкой не страдают.

"Это самый распространенный сейчас образ женщины-руководителя", — говорит кандидат психологических наук Алексей Мелехин. — В характере этих особ преобладают альфа-черты: им нужно доказывать, проявлять себя во всем, компенсируя своими достижениями неудачи в других сферах жизни".

С одной стороны, работать с профессионалами такого уровня — бесценный опыт, о чем все твердят главной героине. С другой — не стоит рассчитывать на сочувствие или хотя бы дежурное участие с их стороны, если возникли проблемы со здоровьем или в личной жизни (а они с подобным графиком не исключены). Общаться с таким боссом лучше регулярно: не уходите в подполье и не молчите, даже если поставленную перед вами задачу прямо сейчас вы решить не можете (или не хотите) — стоит заверить начальника, что работа идет полным ходом.

Кадр из фильма Дьявол носит Prada
1 из 11

"Дьявол носит Prada" — Миранда Пристли

Диагноз: нарцисс. "А почему мне до сих пор не принесли кофе? Она что, умерла?" — так Миранда Пристли реагировала на минутную задержку в выполнении ее поручений. Прототип главы глянцевого журнала Runway — главред американского Vogue Анна Винтур (занимает этот пост с 1988 года). Обе дамы считаются личностями легендарными и заниженной самооценкой не страдают.

"Это самый распространенный сейчас образ женщины-руководителя", — говорит кандидат психологических наук Алексей Мелехин. — В характере этих особ преобладают альфа-черты: им нужно доказывать, проявлять себя во всем, компенсируя своими достижениями неудачи в других сферах жизни".

С одной стороны, работать с профессионалами такого уровня — бесценный опыт, о чем все твердят главной героине. С другой — не стоит рассчитывать на сочувствие или хотя бы дежурное участие с их стороны, если возникли проблемы со здоровьем или в личной жизни (а они с подобным графиком не исключены). Общаться с таким боссом лучше регулярно: не уходите в подполье и не молчите, даже если поставленную перед вами задачу прямо сейчас вы решить не можете (или не хотите) — стоит заверить начальника, что работа идет полным ходом.

© 20th Century Fox Film Corporation (2006)
© Paramount Pictures (1972)

"Крестный отец" — Вито Корлеоне

Диагноз: тиран. Такой босс обожает внушать страх и трепет: ему важно, чтобы его боялись за пределами офиса, а о его суровости и жестокости ходили легенды. Как и могущественный мафиози, может снизойти и сделать одолжение в порядке исключения, но потом обязательно об этом напомнит должнику. "Ты просишь о помощи, но делаешь это без уважения", — известная фраза Крестного отца, ставшая мемом.

Лучшая стратегия — показывать, насколько вы цените, что у него все под контролем. В открытые споры ввязываться не стоит: тиран абсолютно уверен в своей правоте, причем всегда.

Кадр из фильма Крестный отец
2 из 11

"Крестный отец" — Вито Корлеоне

Диагноз: тиран. Такой босс обожает внушать страх и трепет: ему важно, чтобы его боялись за пределами офиса, а о его суровости и жестокости ходили легенды. Как и могущественный мафиози, может снизойти и сделать одолжение в порядке исключения, но потом обязательно об этом напомнит должнику. "Ты просишь о помощи, но делаешь это без уважения", — известная фраза Крестного отца, ставшая мемом.

Лучшая стратегия — показывать, насколько вы цените, что у него все под контролем. В открытые споры ввязываться не стоит: тиран абсолютно уверен в своей правоте, причем всегда.

© Paramount Pictures (1972)
© Mandeville Films (2009)

"Предложение" — Маргарет Тэйт

Диагноз: придирчивый топ-менеджер. Маргарет — типичная перфекционистка, которая выставляет непомерные требования подчиненным, не понимая, как боссу в принципе можно отказать. Заставить ассистента жениться на себе? А что тут такого, ведь ей любыми средствами нужно избежать депортации из США! Такие начальники обычно успешно находят слабую точку и бьют в нее.

"Иногда в стажерах такие альфа-женщины видят себя в молодости или замечают черты, которые в себе заглушили, — например, способность наслаждаться жизнью, довольствоваться малым. И начинают третировать такого сотрудника", — объясняет Алексей Мелехин.

"Дайте им просто выговориться, стараясь ничего не принимать на свой счет, потому что в вас пытаются поселить чувство неуверенности в себе", — советует он.

Ничего удивительного, что в издательстве, которым руководила мисс Тэйт, был отдельный чат, в котором весь отдел с удовольствием обсуждал руководительницу. Персонажи вроде Маргарет всегда недовольны результатами и постоянно возвращают отчеты или презентации на доработку — лучше с этим просто мириться.

Кадр из фильма Предложение
3 из 11

"Предложение" — Маргарет Тэйт

Диагноз: придирчивый топ-менеджер. Маргарет — типичная перфекционистка, которая выставляет непомерные требования подчиненным, не понимая, как боссу в принципе можно отказать. Заставить ассистента жениться на себе? А что тут такого, ведь ей любыми средствами нужно избежать депортации из США! Такие начальники обычно успешно находят слабую точку и бьют в нее.

"Иногда в стажерах такие альфа-женщины видят себя в молодости или замечают черты, которые в себе заглушили, — например, способность наслаждаться жизнью, довольствоваться малым. И начинают третировать такого сотрудника", — объясняет Алексей Мелехин.

"Дайте им просто выговориться, стараясь ничего не принимать на свой счет, потому что в вас пытаются поселить чувство неуверенности в себе", — советует он.

Ничего удивительного, что в издательстве, которым руководила мисс Тэйт, был отдельный чат, в котором весь отдел с удовольствием обсуждал руководительницу. Персонажи вроде Маргарет всегда недовольны результатами и постоянно возвращают отчеты или презентации на доработку — лучше с этим просто мириться.

© Mandeville Films (2009)
© Warner Bros. Pictures Co. (1997)

"Адвокат дьявола" — Джон Милтон

Диагноз: комплекс Бога, точнее, дьявола. Джон Милтон (Аль Пачино) — тезка английского поэта XVII века — глава успешной юридической корпорации, а еще — Люцифер. Подчиненного — адвоката Кевина Ломакса (Киану Ривз) — он искушает огромными гонорарами и карьерным ростом, а на самом деле, конечно, хочет заполучить его душу. Джон признается, что его любимый грех — тщеславие и, поощряя в этом сотрудника, сам становится сильнее. В итоге "начальник из ада" вроде бы проигрывает. Но, возможно, ему надо лишь подождать для триумфа. Что-что, а время у падшего ангела есть.

Как и любые деструктивные отношения, такие лучше прекращать. Токсичный руководитель постарается сблизиться, чтобы найти слабые места. Поэтому стоит поддерживать формальные отношения, не давать волю эмоциям. Если это сложно — уходите из компании или станьте сами себе начальником, открыв ИП.

Кадр из фильма Адвокат дьявола
4 из 11

"Адвокат дьявола" — Джон Милтон

Диагноз: комплекс Бога, точнее, дьявола. Джон Милтон (Аль Пачино) — тезка английского поэта XVII века — глава успешной юридической корпорации, а еще — Люцифер. Подчиненного — адвоката Кевина Ломакса (Киану Ривз) — он искушает огромными гонорарами и карьерным ростом, а на самом деле, конечно, хочет заполучить его душу. Джон признается, что его любимый грех — тщеславие и, поощряя в этом сотрудника, сам становится сильнее. В итоге "начальник из ада" вроде бы проигрывает. Но, возможно, ему надо лишь подождать для триумфа. Что-что, а время у падшего ангела есть.

Как и любые деструктивные отношения, такие лучше прекращать. Токсичный руководитель постарается сблизиться, чтобы найти слабые места. Поэтому стоит поддерживать формальные отношения, не давать волю эмоциям. Если это сложно — уходите из компании или станьте сами себе начальником, открыв ИП.

© Warner Bros. Pictures Co. (1997)
© РИА Новости / Мосфильм (1977) / Перейти в фотобанк

"Служебный роман" — Людмила Калугина

Диагноз: незалеченная травма. Директор статистического учреждения, бесчувственная Мымра, видит в подчиненных только функции, оценивает их лишь по вкладу в общее дело. Потом — неловкие ухаживания Новосельцева, знаменитая песня про барсука, который повесил на сук свои уши. И вот оказывается, никакая она не сухая, а просто так и не сумевшая пережить обиду от мужчины, ушедшего от нее к подруге. При этом Калугина обвиняет не его, а их — полностью лишаясь ближнего круга.

В центре фильма — история перерождения главной героини через любовь, на то и кинематограф. Но идти романтическим путем необязательно — достаточно постараться сделать сугубо функциональные отношения немного более личными. Увидеть за Старухой того, кто осудит наглого Самохвалова и пожалеет Рыжову в "жутких розочках".

Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме Служебный роман
5 из 11

"Служебный роман" — Людмила Калугина

Диагноз: незалеченная травма. Директор статистического учреждения, бесчувственная Мымра, видит в подчиненных только функции, оценивает их лишь по вкладу в общее дело. Потом — неловкие ухаживания Новосельцева, знаменитая песня про барсука, который повесил на сук свои уши. И вот оказывается, никакая она не сухая, а просто так и не сумевшая пережить обиду от мужчины, ушедшего от нее к подруге. При этом Калугина обвиняет не его, а их — полностью лишаясь ближнего круга.

В центре фильма — история перерождения главной героини через любовь, на то и кинематограф. Но идти романтическим путем необязательно — достаточно постараться сделать сугубо функциональные отношения немного более личными. Увидеть за Старухой того, кто осудит наглого Самохвалова и пожалеет Рыжову в "жутких розочках".

© РИА Новости / Мосфильм (1977)
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© Sony Pictures, Francois Duhamel

Бондиана — М

Диагноз: начальник-родитель. M — глава британской секретной службы MИ-6, где служит Джеймс Бонд. Агент 007 действительно предан начальнице, которую в последних лентах блестяще исполняла Джуди Денч. Бонд, росший сиротой, видит в ней не командира, а скорее строгую, любящую мать, поэтому не может поверить ни в ее измену, ни в предательство.

Их отношения перестают профессиональные, превращаясь, по сути, в семейные. Подобное случается, когда босс в возрасте испытывает симпатию к молодому и перспективному сотруднику. Если не хочется сцен, когда придется переходить в другую компанию, стоит выстраивать с такими начальниками личные границы, избегая гиперопеки.

Дэниел Крейг и Джуди Денч в фильме 007: Координаты Скайфолл
6 из 11

Бондиана — М

Диагноз: начальник-родитель. M — глава британской секретной службы MИ-6, где служит Джеймс Бонд. Агент 007 действительно предан начальнице, которую в последних лентах блестяще исполняла Джуди Денч. Бонд, росший сиротой, видит в ней не командира, а скорее строгую, любящую мать, поэтому не может поверить ни в ее измену, ни в предательство.

Их отношения перестают профессиональные, превращаясь, по сути, в семейные. Подобное случается, когда босс в возрасте испытывает симпатию к молодому и перспективному сотруднику. Если не хочется сцен, когда придется переходить в другую компанию, стоит выстраивать с такими начальниками личные границы, избегая гиперопеки.

© Sony Pictures, Francois Duhamel
© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)

"Доктор Хаус" — Грегори Хаус

Диагноз: социопат. Перед нами все классические признаки: игнорирование социальных норм, агрессивность, неспособность к привязанности. Гениальный диагност, Хаус спасает жизни больных, но многих за глаза презирает, радуется, уличая во лжи, и даже спорит на деньги по поводу диагнозов. Цинизм, как и увлечение викодином, он оправдывает болями в ноге. Подчиненные Хауса, молодые врачи, сначала боготворят его и пытаются быть похожими, а потом разочаровываются. Кто-то терпит грубость и беспринципность, кто-то уходит.

В отношениях с такими докторами Хаусами очень важно думать в первую очередь о собственной психологической, а порой и физической безопасности. При четкой угрозе — уходить. Некуда деться лишь одному — самому социопату, который часто страдает от своего поведения, но раздутое эго вряд ли позволит в этом признаться.

Кадр из сериала Доктор Хаус
7 из 11

"Доктор Хаус" — Грегори Хаус

Диагноз: социопат. Перед нами все классические признаки: игнорирование социальных норм, агрессивность, неспособность к привязанности. Гениальный диагност, Хаус спасает жизни больных, но многих за глаза презирает, радуется, уличая во лжи, и даже спорит на деньги по поводу диагнозов. Цинизм, как и увлечение викодином, он оправдывает болями в ноге. Подчиненные Хауса, молодые врачи, сначала боготворят его и пытаются быть похожими, а потом разочаровываются. Кто-то терпит грубость и беспринципность, кто-то уходит.

В отношениях с такими докторами Хаусами очень важно думать в первую очередь о собственной психологической, а порой и физической безопасности. При четкой угрозе — уходить. Некуда деться лишь одному — самому социопату, который часто страдает от своего поведения, но раздутое эго вряд ли позволит в этом признаться.

© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)
© Paramount Pictures (2000)

"Чего хотят женщины" — Ник Маршал

Диагноз: синдром всеобщего любимчика. Плейбой и красавец Ник Маршал с высоты своего пьедестала легко управлял стайкой секретарш и помощниц, которые ловили каждое его слово. С коллегами-мужчинами держался на равных, по-приятельски, но в итоге все же сдался — причем, по иронии судьбы, женщине.

Такой руководитель любит выделять подчиненных противоположного пола: делать комплименты, мило интересоваться, как дела у детей в школе, горячо сочувствовать в личных драмах. Ему действительно важно, чтобы все в компании его обожали, ведь ничто так не тешит самолюбие. Если не хотите, чтобы за ваш счет самоутверждались, лучше держаться от таких боссов подальше, не переступая границы легкого флирта.

Кадр из фильма Чего хотят женщины
8 из 11

"Чего хотят женщины" — Ник Маршал

Диагноз: синдром всеобщего любимчика. Плейбой и красавец Ник Маршал с высоты своего пьедестала легко управлял стайкой секретарш и помощниц, которые ловили каждое его слово. С коллегами-мужчинами держался на равных, по-приятельски, но в итоге все же сдался — причем, по иронии судьбы, женщине.

Такой руководитель любит выделять подчиненных противоположного пола: делать комплименты, мило интересоваться, как дела у детей в школе, горячо сочувствовать в личных драмах. Ему действительно важно, чтобы все в компании его обожали, ведь ничто так не тешит самолюбие. Если не хотите, чтобы за ваш счет самоутверждались, лучше держаться от таких боссов подальше, не переступая границы легкого флирта.

© Paramount Pictures (2000)
© 3 Arts Entertainment (2005)

"Офис" — Майкл Скотт

Диагноз: неудачливый шут. Майкл Скотт — региональный менеджер компании по продаже бумаги. В свободное время посещает курсы по импровизации, много и нелепо шутит, часто про афроамериканцев и женщин, а на звонке мобильного у него песня Black Eyed Peas "My Humps!". Майкл настаивает, чтобы подчиненные относились к нему как к другу, старается всем нравиться, но вызывает только чувство неловкости.

На самом деле можно заметить, что такой начальник — очень одинокий и порой парадоксально чуткий. Если воспринимать его поведение как желание найти общий язык с окружающим миром и стать "клевым", то эти попытки могут даже показаться трогательными.

Кадр из сериала Офис
9 из 11

"Офис" — Майкл Скотт

Диагноз: неудачливый шут. Майкл Скотт — региональный менеджер компании по продаже бумаги. В свободное время посещает курсы по импровизации, много и нелепо шутит, часто про афроамериканцев и женщин, а на звонке мобильного у него песня Black Eyed Peas "My Humps!". Майкл настаивает, чтобы подчиненные относились к нему как к другу, старается всем нравиться, но вызывает только чувство неловкости.

На самом деле можно заметить, что такой начальник — очень одинокий и порой парадоксально чуткий. Если воспринимать его поведение как желание найти общий язык с окружающим миром и стать "клевым", то эти попытки могут даже показаться трогательными.

© 3 Arts Entertainment (2005)
© Columbia Pictures Corporation (2004)

"Человек-паук" — Джей Джона Джеймсон

Диагноз: самодур. Суровый босс Паркера дошел до поста главы "Дейли Бьюгл", одной из популярнейших газет Нью-Йорка, начав с позиции младшего репортера. Ради сенсации и успеха он готов на все — у него нет принципов и такой же моральной гибкости он требует от подчиненных. А еще Джеймсон — натура темпераментная и большой любитель вести разговор на повышенных тонах, а также швыряться бумагами.

Он действительно ненавидит Человека-паука, потому что считает, что индивиды вроде него ставят под угрозу устоявшийся мировой порядок. Никакие супергерои, в том числе офисные, с таким боссом обычно не уживаются — он работает на опережение, из ревности устраняя сильных соперников.

Кадр из фильма Человек-паук 2
10 из 11

"Человек-паук" — Джей Джона Джеймсон

Диагноз: самодур. Суровый босс Паркера дошел до поста главы "Дейли Бьюгл", одной из популярнейших газет Нью-Йорка, начав с позиции младшего репортера. Ради сенсации и успеха он готов на все — у него нет принципов и такой же моральной гибкости он требует от подчиненных. А еще Джеймсон — натура темпераментная и большой любитель вести разговор на повышенных тонах, а также швыряться бумагами.

Он действительно ненавидит Человека-паука, потому что считает, что индивиды вроде него ставят под угрозу устоявшийся мировой порядок. Никакие супергерои, в том числе офисные, с таким боссом обычно не уживаются — он работает на опережение, из ревности устраняя сильных соперников.

© Columbia Pictures Corporation (2004)
© Одесская киностудия (1979)

Три мушкетера — Де Тревиль

Диагноз: честный интриган. Пожалуй, если выбирать из всего нашего списка ужасных боссов самый мягкий вариант, то это капитан Де Тревиль. Подчиненным он помогает дельными советами, ведь именно он через Атоса предупреждает д'Артаньяна о нежелательности его визитов к весьма подозрительной даме, что избавило бы гасконца от многих бед, а роман Дюма — от основной интриги. С высоким начальством в лице короля Франции держится с достоинством, а хитроумные планы плетет не хуже кардинала Ришелье.

Лев Дуров в фильме Д’Артаньян и три мушкетёра
11 из 11

Три мушкетера — Де Тревиль

Диагноз: честный интриган. Пожалуй, если выбирать из всего нашего списка ужасных боссов самый мягкий вариант, то это капитан Де Тревиль. Подчиненным он помогает дельными советами, ведь именно он через Атоса предупреждает д'Артаньяна о нежелательности его визитов к весьма подозрительной даме, что избавило бы гасконца от многих бед, а роман Дюма — от основной интриги. С высоким начальством в лице короля Франции держится с достоинством, а хитроумные планы плетет не хуже кардинала Ришелье.

© Одесская киностудия (1979)
 
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