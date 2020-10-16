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Шоубиз
https://ria.ru/20201016/khrustalev-1580196906.html
Хрусталев пожаловался на Урганта
Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о сложностях в работе с Иваном Ургантом на "Первом канале", из-за которых он хотел покинуть шоу. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:49
2020-10-16T19:49
шоубиз
дмитрий хрусталев
иван ургант
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Хрусталев рассказал о желании уйти из «Вечернего Урганта»
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-khrustalev/" target="_blank">Дмитрий Хрусталев</a> рассказал о сложностях в работе с <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иваном Ургантом</a> на "Первом канале", из-за которых он хотел покинуть шоу. "Я видел, что он одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый", — поделился Хрусталев в интервью для ютуб-канала "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCp2J7GRxQ36QLqW4ReLLt5g" target="_blank" rel="nofollow noopener">А поговорить?</a>". Он признался, что до прихода на "Первый канал" его отговаривали от работы с Ургантом. При этом он подчеркнул, что смог удержаться в проекте, когда ситуация "вырулилась". Хрусталев признался, что сначала очень некомфортно чувствовал себя рядом с Ургантом. "Действовал как Каа на бандерлогов. Мы с авторами общаемся, я веселюсь, но входит он, и я не могу слова сказать! Пришел более смешной и активный, чем я", — поделился ведущий.При этом артист признался, что участвует в проекте не ради большого гонорара, а для того, чтобы научиться "быть вторым". "Мне интересно это. Ведь человек должен достойно делать что-то, независимо от того на каком он месте", — пояснил он. Хрусталев добавил, что в "Вечернем Урганте" получил возможность работать в жанре импровизации, а имя Митя для него сценический псевдоним, "маска" подхалима. "Он такой подхалим, иногда даже лизоблюд, подкидывающий главному ведущему шутки, он не претендует на то, чтобы самому говорить смешные вещи", — заключил ведущий.
https://ria.ru/20201015/zarplata-1580011175.html
https://ria.ru/20201016/khrustalev-1580044522.html
нда, кризис среднего возраста у мужика походу) Хрусталёв, ну если вы такой умный, то открывайте своё собственное шоу, какие проблемы)
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РИА Новости
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дмитрий хрусталев, иван ургант

Хрусталев пожаловался на Урганта

19:49 16.10.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинТелеведущий Дмитрий Хрусталев
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о сложностях в работе с Иваном Ургантом на "Первом канале", из-за которых он хотел покинуть шоу.
"Я видел, что он одеяльщик. Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый", — поделился Хрусталев в интервью для ютуб-канала "А поговорить?".
Он признался, что до прихода на "Первый канал" его отговаривали от работы с Ургантом.
"Очень тяжело мне было. Думал: "Все! Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!" — рассказал Хрусталев.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 18:59Шоубиз
Соведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своей зарплате на шоу
При этом он подчеркнул, что смог удержаться в проекте, когда ситуация "вырулилась". Хрусталев признался, что сначала очень некомфортно чувствовал себя рядом с Ургантом.
"Действовал как Каа на бандерлогов. Мы с авторами общаемся, я веселюсь, но входит он, и я не могу слова сказать! Пришел более смешной и активный, чем я", — поделился ведущий.
При этом артист признался, что участвует в проекте не ради большого гонорара, а для того, чтобы научиться "быть вторым".
"Мне интересно это. Ведь человек должен достойно делать что-то, независимо от того на каком он месте", — пояснил он.
Хрусталев добавил, что в "Вечернем Урганте" получил возможность работать в жанре импровизации, а имя Митя для него сценический псевдоним, "маска" подхалима.
"Он такой подхалим, иногда даже лизоблюд, подкидывающий главному ведущему шутки, он не претендует на то, чтобы самому говорить смешные вещи", — заключил ведущий.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 00:51Шоубиз
Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал об алкоголизме
 
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ШоубизДмитрий ХрусталевИван Ургант
 
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