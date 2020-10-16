https://ria.ru/20201016/khrustalev-1580044522.html

Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал об алкоголизме

Соведущий программы "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев признался, что злоупотреблял алкоголем. В выпуске YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" он пообещал... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T00:51

2020-10-16T00:51

2020-10-16T00:51

шоубиз

дмитрий хрусталев

ирина шихман

россия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Соведущий программы "Вечерний Ургант" <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-khrustalev" target="_blank">Дмитрий Хрусталев</a> признался, что злоупотреблял алкоголем. В выпуске YouTube-шоу <a href="http://ria.ru/person_irina-shikhman/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Шихман</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=q9yowQh-FL4" target="_blank">"А поговорить?"</a> он пообещал впредь не будет пить спиртное до конца жизни.Телеведущий рассказал, что его окончательно побудил отказаться от пагубной привычки неприятный случай в Иркутске, где он должен был вести одно мероприятие, но напился и не смог выйти на сцену. Шоумену выставили огромный штраф и потребовали извинений. После этого Хрусталев решил бросить пить.Причиной тяги к спиртному Хрусталев назвал наследственность, генетику и подчеркнул, что после того, как завязал с алкоголем, стал по-другому думать, жить и чувствовать.

https://ria.ru/20201009/ovsienko-1578968620.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, ирина шихман, россия