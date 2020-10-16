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Шоубиз
https://ria.ru/20201016/khadid-1580080155.html
Самая красивая женщина в мире станцевала в бикини на пляже
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила новое видео в Instagram. Кадры привели пользователей Сети в восторг. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:24
2020-10-16T11:24
шоубиз
белла хадид
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Американская супермодель <a href="https://ria.ru/person_bella-khadid" target="_blank">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила новое видео в <a href="https://www.instagram.com/p/CGYwikBgdy8/" target="_blank">Instagram</a>. Кадры привели пользователей Сети в восторг.Для ролика 24-летняя девушка в неоново-желтом купальнике и солнцезащитных очках станцевала под музыку. Под видео знаменитость объяснила, что они с подругой пытались снять клип, вдохновленные фильмом "Лиззи Магуайер".- Мы попытались сделать перезагрузку музыкального клипа Лиззи Магуайер. Девон Карлсон подначивает меня. Это абсолютно ненормально, я согласна, - написала манекенщица в социальной сети.Поклонники супермодели восхитились ее красотой на видео и высказались в комментариях:- Ты настоящая русалка.<br>- Выглядишь отлично!<br>- Я тебя люблю!<br>- Боже, эта песня! Не слышала ее тысячу лет.<br>- Девушка мечты.<br>- Очень красивая!
https://ria.ru/20201014/roman-1579799084.html
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белла хадид

Самая красивая женщина в мире станцевала в бикини на пляже

11:24 16.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила новое видео в Instagram. Кадры привели пользователей Сети в восторг.
Для ролика 24-летняя девушка в неоново-желтом купальнике и солнцезащитных очках станцевала под музыку. Под видео знаменитость объяснила, что они с подругой пытались снять клип, вдохновленные фильмом "Лиззи Магуайер".
Cупермодель Белла Хадид и актер Дюк Николсон - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 18:57Шоубиз
СМИ узнали, что у Беллы Хадид тайный роман с внуком Джека Николсона
- Мы попытались сделать перезагрузку музыкального клипа Лиззи Магуайер. Девон Карлсон подначивает меня. Это абсолютно ненормально, я согласна, - написала манекенщица в социальной сети.
Поклонники супермодели восхитились ее красотой на видео и высказались в комментариях:
- Ты настоящая русалка.
- Выглядишь отлично!
- Я тебя люблю!
- Боже, эта песня! Не слышала ее тысячу лет.
- Девушка мечты.
- Очень красивая!
Американская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 18:36
Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини
 
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ШоубизБелла Хадид
 
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