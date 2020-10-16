Самая красивая женщина в мире станцевала в бикини на пляже
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила новое видео в Instagram. Кадры привели пользователей Сети в восторг.
Для ролика 24-летняя девушка в неоново-желтом купальнике и солнцезащитных очках станцевала под музыку. Под видео знаменитость объяснила, что они с подругой пытались снять клип, вдохновленные фильмом "Лиззи Магуайер".
- Мы попытались сделать перезагрузку музыкального клипа Лиззи Магуайер. Девон Карлсон подначивает меня. Это абсолютно ненормально, я согласна, - написала манекенщица в социальной сети.
Поклонники супермодели восхитились ее красотой на видео и высказались в комментариях:
- Ты настоящая русалка.
- Выглядишь отлично!
- Я тебя люблю!
- Боже, эта песня! Не слышала ее тысячу лет.
- Девушка мечты.
- Очень красивая!
- Выглядишь отлично!
- Я тебя люблю!
- Боже, эта песня! Не слышала ее тысячу лет.
- Девушка мечты.
- Очень красивая!
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