https://ria.ru/20201016/khadid-1580080155.html

Самая красивая женщина в мире станцевала в бикини на пляже

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила новое видео в Instagram. Кадры привели пользователей Сети в восторг. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:24

2020-10-16T11:24

2020-10-16T11:24

шоубиз

белла хадид

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Американская супермодель <a href="https://ria.ru/person_bella-khadid" target="_blank">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила новое видео в <a href="https://www.instagram.com/p/CGYwikBgdy8/" target="_blank">Instagram</a>. Кадры привели пользователей Сети в восторг.Для ролика 24-летняя девушка в неоново-желтом купальнике и солнцезащитных очках станцевала под музыку. Под видео знаменитость объяснила, что они с подругой пытались снять клип, вдохновленные фильмом "Лиззи Магуайер".- Мы попытались сделать перезагрузку музыкального клипа Лиззи Магуайер. Девон Карлсон подначивает меня. Это абсолютно ненормально, я согласна, - написала манекенщица в социальной сети.Поклонники супермодели восхитились ее красотой на видео и высказались в комментариях:- Ты настоящая русалка.<br>- Выглядишь отлично!<br>- Я тебя люблю!<br>- Боже, эта песня! Не слышала ее тысячу лет.<br>- Девушка мечты.<br>- Очень красивая!

https://ria.ru/20201014/roman-1579799084.html

https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид