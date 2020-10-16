Пашинян призвал Францию и США поддержать усилия России по Карабаху
04:37 16.10.2020 (обновлено: 04:58 16.10.2020)
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Франция и США должны поддержать усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Я думаю, что Россия должна играть еще более значительную роль, включая восстановление стабильности и мира в регионе Нагорного Карабаха в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Я хочу подчеркнуть, что в то время как Россия является сопредседателем, наиболее близким к нашему региону, два других сопредседателя – Франция и США – должны поддерживать усилия России по стабилизации региона", - сказал армянский премьер в интервью швейцарскому телеканалу RTS.
Он также указал на "ясные заявления" относительно того, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исполнят свои обязательства по отношению к Армении, если ситуация в регионе ухудшится.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
В Москву 9 октября по приглашению президента Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе