https://ria.ru/20201016/karabakh-1580048443.html

Пашинян призвал Францию и США поддержать усилия России по Карабаху

Франция и США должны поддержать усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T04:37

2020-10-16T04:37

2020-10-16T04:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны поддержать усилия <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> по урегулированию конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>.Он также указал на "ясные заявления" относительно того, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>) исполнят свои обязательства по отношению к Армении, если ситуация в регионе ухудшится.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента Владимира Путина прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой Сергеем Лавровым они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201016/karabakh-1580044918.html

Самир Халили Ой какой бедненький и глупенький совсем не следил за мировой политикой! США за 20 лет кого спала то? Это же надо было отвернутся от Путина! Хотя Путин не злопамятный но фиг простит! Пашик начинай жевать свой цветной галстук! Жалкими глазками тут никого не обведешь! 38

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россия

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире