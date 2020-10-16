https://ria.ru/20201016/kanikuly-1580138732.html

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней. Так он отреагировал на решение... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:34

2020-10-16T15:34

2020-10-16T16:45

россия

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> предложил сократить новогодние каникулы до двух дней. Так он отреагировал на решение правительства сделать 31 декабря следующего года нерабочим днем. По словам Онищенко, 31 декабря "никто" не работает, хотя этот день всегда был рабочим. Поэтому парламентарий поддерживает решение властей. Депутат подчеркнул, что считает добавление еще одного выходного дня в период длительных новогодних праздников лишним. Он также выступил против длинных каникул, так как это, по его словам, негативно отражается на работоспособности людей.В то же время на врачей ложится большая нагрузка, отметил Онищенко."В этот период увеличиваются резко травмы автомобильные, травмы бытовые, травмы, связанные со всякими петардами и так далее", — пояснил собеседник радиостанции.Он привел в пример ситуацию в "Склифе". "Если все отдыхают, то для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни", — заключил специалист. Ранее сообщалось, что нерабочую субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля. Также в следующем году россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580076114.html

Игорь Земский Любопытно читать, как те же самые персонажи, которые сегодня утром клеймили правительство за утверждение нерабочих дней в январе, сейчас топят против Онищенко, предлагающего сократить колитчество нерабочих дней 277

Екатерина Устюгова Господин Онищенко, уважаемый коллегами медицинский работник, с заслугами перед страной. Оскорбления в его адрес, это перенаправленные ссылки в компетентные органы. 204

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество