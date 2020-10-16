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Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней. Так он отреагировал на решение... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:34
2020-10-16T16:45
россия
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> предложил сократить новогодние каникулы до двух дней. Так он отреагировал на решение правительства сделать 31 декабря следующего года нерабочим днем. По словам Онищенко, 31 декабря "никто" не работает, хотя этот день всегда был рабочим. Поэтому парламентарий поддерживает решение властей. Депутат подчеркнул, что считает добавление еще одного выходного дня в период длительных новогодних праздников лишним. Он также выступил против длинных каникул, так как это, по его словам, негативно отражается на работоспособности людей.В то же время на врачей ложится большая нагрузка, отметил Онищенко."В этот период увеличиваются резко травмы автомобильные, травмы бытовые, травмы, связанные со всякими петардами и так далее", — пояснил собеседник радиостанции.Он привел в пример ситуацию в "Склифе". "Если все отдыхают, то для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни", — заключил специалист. Ранее сообщалось, что нерабочую субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля. Также в следующем году россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.
https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580076114.html
Любопытно читать, как те же самые персонажи, которые сегодня утром клеймили правительство за утверждение нерабочих дней в январе, сейчас топят против Онищенко, предлагающего сократить колитчество нерабочих дней
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Господин Онищенко, уважаемый коллегами медицинский работник, с заслугами перед страной. Оскорбления в его адрес, это перенаправленные ссылки в компетентные органы.
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россия
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РИА Новости
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россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

15:34 16.10.2020 (обновлено: 16:45 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до двух дней. Так он отреагировал на решение правительства сделать 31 декабря следующего года нерабочим днем.
По словам Онищенко, 31 декабря "никто" не работает, хотя этот день всегда был рабочим. Поэтому парламентарий поддерживает решение властей.

"Но при одном условии, что мы остальные десять дней сократим. Идеально — это когда с тридцать первого на первое встретили Новый год, второго пришли на работу", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат подчеркнул, что считает добавление еще одного выходного дня в период длительных новогодних праздников лишним. Он также выступил против длинных каникул, так как это, по его словам, негативно отражается на работоспособности людей.
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Вчера, 11:07
В профсоюзах прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем
В то же время на врачей ложится большая нагрузка, отметил Онищенко.
"В этот период увеличиваются резко травмы автомобильные, травмы бытовые, травмы, связанные со всякими петардами и так далее", — пояснил собеседник радиостанции.
Он привел в пример ситуацию в "Склифе".
"Если все отдыхают, то для наших врачей неотложной помощи это самые тяжелые дни", — заключил специалист.
Ранее сообщалось, что нерабочую субботу 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных подряд: с 21 по 23 февраля. Также в следующем году россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.
 
Обсудить18
РоссияГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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