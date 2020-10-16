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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html
Юбилей Калуги станет центральным событием 2021 года в Калужской области
Празднование 650-летия Калуги станет центральным событием 2021 года в Калужской области, встретить его нужно достойно – праздник должен быть запоминающимся, а... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:52
2020-10-16T16:52
калужская область
владислав шапша
калуга
калужская область
общество
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<strong>КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Празднование 650-летия <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуги</a> станет центральным событием 2021 года в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, встретить его нужно достойно – праздник должен быть запоминающимся, а город должен стать комфортным для жителей, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>.Правительство области информирует, что губернатор в пятницу провел очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 650-летия основания Калуги, которое состоится в 2021 году. Владислав Шапша отметил, что юбилей Калуги станет "центральным событием всего следующего года". При этом основным вопросом повестки дня остается борьба с коронавирусом и сохранение здоровья жителей области, подчеркнул он."Времени мало, каждый день бесценен сегодня. Мы должны сделать так, чтобы мероприятия были запоминающимися для калужан и гостей города. Но не только это должно остаться в памяти, а еще и вполне ощутимые материальные блага – отремонтированные дороги и здания, комфортный для жизни город. Именно этого от нас ждут калужане", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.Врио главы Калуги Дмитрий Денисов подробно акцентировал внимание на том, что праздничную дату Калуга встретит в статусе новогодней столицы России, а в числе запланированных мероприятий – реализация инициатив калужан и гражданского общества."Вся наша деятельность направлена на создание и развитие комфортного городского пространства. Цель – приведение города в нормальное состояние. Это касается фасадов зданий, улиц, дорог. Неоценимую помощь в реализации подготовительных мероприятий оказывают национальные проекты", – сказал руководитель города. В качестве примера он привел ремонт дорог: за два года реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в областном центре отремонтированы 43 дороги общей протяженностью 84 километра, работы продолжаются.Настоящими подарками горожанам станут кампус Бауманского университета, Дворец спорта, вторая очередь музея космонавтики – сдача объектов запланирована на 2021 год. В числе задумок – обновление любимых многими калужанами мест – территории у памятника 600-летию Калуги на улице Гагарина и сквера имени В.Н. Волкова. По мнению губернатора, при обновлении сквера важно поддержать пожелания калужан и восстановить теннисные корты."Областная столица должна достойно встретить свое 650-летие. Верю в успех!" - резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20201012/sport-1579398117.html
https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html
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владислав шапша, калуга, калужская область, общество

Юбилей Калуги станет центральным событием 2021 года в Калужской области

16:52 16.10.2020
 
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Празднование 650-летия Калуги станет центральным событием 2021 года в Калужской области, встретить его нужно достойно – праздник должен быть запоминающимся, а город должен стать комфортным для жителей, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Правительство области информирует, что губернатор в пятницу провел очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 650-летия основания Калуги, которое состоится в 2021 году. Владислав Шапша отметил, что юбилей Калуги станет "центральным событием всего следующего года". При этом основным вопросом повестки дня остается борьба с коронавирусом и сохранение здоровья жителей области, подчеркнул он.
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"Времени мало, каждый день бесценен сегодня. Мы должны сделать так, чтобы мероприятия были запоминающимися для калужан и гостей города. Но не только это должно остаться в памяти, а еще и вполне ощутимые материальные блага – отремонтированные дороги и здания, комфортный для жизни город. Именно этого от нас ждут калужане", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона.
Врио главы Калуги Дмитрий Денисов подробно акцентировал внимание на том, что праздничную дату Калуга встретит в статусе новогодней столицы России, а в числе запланированных мероприятий – реализация инициатив калужан и гражданского общества.
"Вся наша деятельность направлена на создание и развитие комфортного городского пространства. Цель – приведение города в нормальное состояние. Это касается фасадов зданий, улиц, дорог. Неоценимую помощь в реализации подготовительных мероприятий оказывают национальные проекты", – сказал руководитель города. В качестве примера он привел ремонт дорог: за два года реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в областном центре отремонтированы 43 дороги общей протяженностью 84 километра, работы продолжаются.
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Настоящими подарками горожанам станут кампус Бауманского университета, Дворец спорта, вторая очередь музея космонавтики – сдача объектов запланирована на 2021 год. В числе задумок – обновление любимых многими калужанами мест – территории у памятника 600-летию Калуги на улице Гагарина и сквера имени В.Н. Волкова. По мнению губернатора, при обновлении сквера важно поддержать пожелания калужан и восстановить теннисные корты.
"Областная столица должна достойно встретить свое 650-летие. Верю в успех!" - резюмировал губернатор.
 
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Калужская областьВладислав ШапшаКалугаКалужская областьОбщество
 
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