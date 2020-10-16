https://ria.ru/20201016/izrail-1580113495.html

Эксперты рассказали, какие категории россиян смогут отправиться в Израиль

Эксперты рассказали, какие категории россиян и каким образом смогут попасть в Израиль, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:27

2020-10-16T16:27

2020-10-16T16:27

коронавирус covid-19

самолеты

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израиль

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, какие категории россиян и каким образом смогут попасть в Израиль, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53026.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министерство транспорта Израиля объявило о согласовании с Минздравом и премьер-министром открытие аэропорта Бен-Гурион в полночь с 15 на 16 октября в режиме, в котором он функционировал до введения карантина.В хабе будут работать кафе и рестораны. Также там в скором времени появится лаборатория для проведения стандартного ПЦР-теста. Пока там будут обслуживать только израильтян, а также небольшое количество категорий иностранных граждан, которые смогут посетить страну только получив специальное разрешение.Израильтяне по возвращению из государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом не обязаны будут сдавать анализ на наличие этой инфекции и находиться в карантине в течение двух недель. Список "зеленых" стран будет обновляться раз в две недели, в соответствии с оценками министерства здравоохранения Израиля и данными Евросоюза. Россия в него не входит. Сейчас там: Италия, Эстония, Болгария, Великобритания, Грузия, Германия, Дания, Гонконг, Греция, Иордания, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Финляндия, Канада, Кипр, Руанда, Австралия, Уругвай, США. Арабские Эмираты, Ирландия, Тайвань, Норвегия, Сингапур, Португалия, Таиланд, Куба, Исландия, Сербия, Сейшелы.Российские путешественники пока не могут приезжать в Израиль. Исключение – медицинские туристы (в первую очередь, онкологические больные). Им разрешен въезд в индивидуальном порядке. Лететь они смогут пока только с пересадками. "Для этого приглашающая клиника обязана оформить разрешение в министерстве здравоохранения Израиля", — сообщили в департаменте Минтуризма Израиля в РФ и СНГ.

https://ria.ru/20201008/izrail-1578840255.html

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, новости - туризм, израиль