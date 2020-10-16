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Туризм
https://ria.ru/20201016/izrail-1580113495.html
Эксперты рассказали, какие категории россиян смогут отправиться в Израиль
Эксперты рассказали, какие категории россиян и каким образом смогут попасть в Израиль, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:27
2020-10-16T16:27
коронавирус covid-19
самолеты
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
израиль
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, какие категории россиян и каким образом смогут попасть в Израиль, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53026.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министерство транспорта Израиля объявило о согласовании с Минздравом и премьер-министром открытие аэропорта Бен-Гурион в полночь с 15 на 16 октября в режиме, в котором он функционировал до введения карантина.В хабе будут работать кафе и рестораны. Также там в скором времени появится лаборатория для проведения стандартного ПЦР-теста. Пока там будут обслуживать только израильтян, а также небольшое количество категорий иностранных граждан, которые смогут посетить страну только получив специальное разрешение.Израильтяне по возвращению из государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом не обязаны будут сдавать анализ на наличие этой инфекции и находиться в карантине в течение двух недель. Список "зеленых" стран будет обновляться раз в две недели, в соответствии с оценками министерства здравоохранения Израиля и данными Евросоюза. Россия в него не входит. Сейчас там: Италия, Эстония, Болгария, Великобритания, Грузия, Германия, Дания, Гонконг, Греция, Иордания, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Финляндия, Канада, Кипр, Руанда, Австралия, Уругвай, США. Арабские Эмираты, Ирландия, Тайвань, Норвегия, Сингапур, Португалия, Таиланд, Куба, Исландия, Сербия, Сейшелы.Российские путешественники пока не могут приезжать в Израиль. Исключение – медицинские туристы (в первую очередь, онкологические больные). Им разрешен въезд в индивидуальном порядке. Лететь они смогут пока только с пересадками. "Для этого приглашающая клиника обязана оформить разрешение в министерстве здравоохранения Израиля", — сообщили в департаменте Минтуризма Израиля в РФ и СНГ.
https://ria.ru/20201008/izrail-1578840255.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, новости - туризм, израиль

Эксперты рассказали, какие категории россиян смогут отправиться в Израиль

16:27 16.10.2020
 
© Фото : Cccc3333Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Cccc3333
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие категории россиян и каким образом смогут попасть в Израиль, сообщает АТОР.
Министерство транспорта Израиля объявило о согласовании с Минздравом и премьер-министром открытие аэропорта Бен-Гурион в полночь с 15 на 16 октября в режиме, в котором он функционировал до введения карантина.
В хабе будут работать кафе и рестораны. Также там в скором времени появится лаборатория для проведения стандартного ПЦР-теста. Пока там будут обслуживать только израильтян, а также небольшое количество категорий иностранных граждан, которые смогут посетить страну только получив специальное разрешение.
Израильтяне по возвращению из государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом не обязаны будут сдавать анализ на наличие этой инфекции и находиться в карантине в течение двух недель. Список "зеленых" стран будет обновляться раз в две недели, в соответствии с оценками министерства здравоохранения Израиля и данными Евросоюза. Россия в него не входит.
Сейчас там: Италия, Эстония, Болгария, Великобритания, Грузия, Германия, Дания, Гонконг, Греция, Иордания, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Финляндия, Канада, Кипр, Руанда, Австралия, Уругвай, США. Арабские Эмираты, Ирландия, Тайвань, Норвегия, Сингапур, Португалия, Таиланд, Куба, Исландия, Сербия, Сейшелы.
Российские путешественники пока не могут приезжать в Израиль. Исключение – медицинские туристы (в первую очередь, онкологические больные). Им разрешен въезд в индивидуальном порядке. Лететь они смогут пока только с пересадками.
"Для этого приглашающая клиника обязана оформить разрешение в министерстве здравоохранения Израиля", — сообщили в департаменте Минтуризма Израиля в РФ и СНГ.
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 15:18Туризм
В Израиле рассказали, как страна будет выходить из карантина
 
ТуризмКоронавирус COVID-19самолетыАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмтуристыНовости - ТуризмИзраиль
 
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