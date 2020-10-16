https://ria.ru/20201016/ivleeva-1580185972.html
Ивлеева в образе Мэрилин Монро разочаровала подписчиков
Настю Ивлееву, примерившую образ голливудской дивы, раскритиковали пользователи Instagram. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:35
2020-10-16T18:35
2020-10-16T18:35
шоубиз
анастасия ивлеева
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva" target="_blank">Настю Ивлееву</a>, примерившую образ голливудской дивы, раскритиковали пользователи <a href="https://www.instagram.com/p/CGZqyRegKGC/" target="_blank">Instagram</a>.Видеоблогер опубликовала в микроблоге ролик, где попыталась воспроизвести легендарный образ Монро в "летящем платье".В начале ролика Ивлеева спускается по лестнице в тапочках и свитшоте, а уже через секунду на ней парик Мэрилин и знаменитое платье кинодивы из ленты "Семь лет желания"."Как вам мое перевоплощение?", - обратилась к поклонникам телеведущая.Многие из подписчиков Насти скептически отнеслись к публикации:"В образе Монро не очень то сексуально и женственно получилось."<br>"Мэрилин не была в душе гопником."<br>"Настя немного резковата в движениях. Просто не ее образ. Вот до своей "прокачки" она бы сюда вписалась."Другие же приняли "Ивлееву-Мэрилин" с восторгом:"Это лучшее перевоплощение."<br>"Я всегда знала ,что ты вылитая Мерилин Монро!"
https://ria.ru/20201015/ivleeva--1579958957.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ивлеева
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости
. Настю Ивлееву
, примерившую образ голливудской дивы, раскритиковали пользователи Instagram
.
Видеоблогер опубликовала в микроблоге ролик, где попыталась воспроизвести легендарный образ Монро в "летящем платье".
В начале ролика Ивлеева спускается по лестнице в тапочках и свитшоте, а уже через секунду на ней парик Мэрилин и знаменитое платье кинодивы из ленты "Семь лет желания".
"Как вам мое перевоплощение?", - обратилась к поклонникам телеведущая.
Многие из подписчиков Насти скептически отнеслись к публикации:
"В образе Монро не очень то сексуально и женственно получилось."
"Мэрилин не была в душе гопником."
"Настя немного резковата в движениях. Просто не ее образ. Вот до своей "прокачки" она бы сюда вписалась."
Другие же приняли "Ивлееву-Мэрилин" с восторгом:
"Это лучшее перевоплощение."
"Я всегда знала ,что ты вылитая Мерилин Монро!"