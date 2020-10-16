https://ria.ru/20201016/ispytaniya-1580169551.html

В США начали испытания трех иммуномодуляторов для лечения COVID-19

Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health, NIH) начали крупные клинические испытания трех иммуномодуляторов при лечении... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:21

2020-10-16T17:21

2020-10-16T17:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Национальные институты здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (National Institutes of Health, NIH) начали крупные клинические испытания трех иммуномодуляторов при лечении COVID-19, говорится в пресс-релизе на сайте ведомства."Национальные институты здоровья начали третью фазу адаптивных клинических испытаний для оценки безопасности и эффективности трех иммуномодуляторов для госпитализированных взрослых (пациентов - ред.) с COVID-19", - говорится в сообщении.Исследователи намерены установить, может ли применение данных препаратов "снизить потребность в аппаратах ИВЛ и сократить время пребывания в больнице". Ожидается, что в испытаниях будут участвовать около 2,1 тысячи совершеннолетних госпитализированных пациентов с умеренным и тяжелым течением COVID-19 в США и странах Латинской Америки."Все участники испытания будут получать ремдесивир в соответствии с текущим стандартом лечения госпитализированных пациентов с COVID-19", - добавили в ведомстве.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 38 миллионов случаев заражения, более миллиона человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/shkoly-1580142987.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире