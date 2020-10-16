https://ria.ru/20201016/ispytaniya-1580167601.html

Турция успешно испытала российские С-400

Турция успешно протестировала российские системы ПВО С-400, сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T17:13

2020-10-16T17:13

2020-10-16T18:20

с-400 «триумф»

турция

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> успешно протестировала российские системы ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере.Испытания прошли на севере страны, в районе Синопа."Три выпущенные ракеты поразили три цели", — сказал собеседник агентства.Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не комментирует эту информацию.Россия начала поставки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Турцию летом 2019 года, что вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Штаты потребовали от турецкой стороны отказаться от сделки, предложив взамен приобрести американские комплексы Patriot. США также пригрозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

selky wing Боятся янки что их расхваленные пэтриоты после этого никто не станет покупать. Они же мажут почти всегда. 201

д Иго А чё? Хорошая реклама С-400, да ещё и за чужие деньги... 143

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турция

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», турция, вашингтон (город), сша, в мире