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Турция успешно испытала российские С-400
Турция успешно протестировала российские системы ПВО С-400, сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:13
2020-10-16T18:20
с-400 «триумф»
турция
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> успешно протестировала российские системы ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере.Испытания прошли на севере страны, в районе Синопа."Три выпущенные ракеты поразили три цели", — сказал собеседник агентства.Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не комментирует эту информацию.Россия начала поставки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Турцию летом 2019 года, что вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Штаты потребовали от турецкой стороны отказаться от сделки, предложив взамен приобрести американские комплексы Patriot. США также пригрозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Боятся янки что их расхваленные пэтриоты после этого никто не станет покупать. Они же мажут почти всегда.
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А чё? Хорошая реклама С-400, да ещё и за чужие деньги...
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турция
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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с-400 «триумф», турция, вашингтон (город), сша, в мире

Турция успешно испытала российские С-400

17:13 16.10.2020 (обновлено: 18:20 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске
Зенитная ракетная система С-400 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Турция успешно протестировала российские системы ПВО С-400, сообщил РИА Новости источник в военно-технической сфере.
Испытания прошли на севере страны, в районе Синопа.
"Три выпущенные ракеты поразили три цели", — сказал собеседник агентства.
Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству не комментирует эту информацию.
Россия начала поставки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Турцию летом 2019 года, что вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Штаты потребовали от турецкой стороны отказаться от сделки, предложив взамен приобрести американские комплексы Patriot. США также пригрозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.06.2019
5 июня 2019, 09:47Инфографика
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
 
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С-400 «Триумф»ТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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