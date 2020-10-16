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Память об умершем от COVID-19 митрополите могут увековечить в Краснодаре
Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:07
2020-10-16T11:07
2020-10-16T11:07
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<strong>КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости.</strong> Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и Кубанском Исидоре, сообщил РИА Новости член палаты протоиерей Алексий Касатиков."В рамках Общественной палаты был проведен круглый стол, посвященный православию в общественной жизни Кубани. И по его итогам была принята резолюция – обратиться к светским властям увековечить память митрополита Исидора Кириченко… А это (как именно увековечить – ред.) уже на благоусмотрение властей, этот вопрос, который требует обсуждения", - рассказал Касатиков агентству.В резолюции, текст которой предоставлен РИА Новости, говорится о высокой роли РПЦ в общественной жизни региона и отмечается, что "эти труды в течение последних трех десятилетий проходили под пастырским окормлением приснопамятного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (Кириченко)".Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) скончался от осложнений из-за COVID-19 8 августа. После этого главой Кубанской митрополии был назначен Митрополит Павел, которого по его просьбе Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.
https://ria.ru/20200818/1575929906.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и Кубанском Исидоре, сообщил РИА Новости член палаты протоиерей Алексий Касатиков.
"В рамках Общественной палаты был проведен круглый стол, посвященный православию в общественной жизни Кубани. И по его итогам была принята резолюция – обратиться к светским властям увековечить память митрополита Исидора Кириченко… А это (как именно увековечить – ред.) уже на благоусмотрение властей, этот вопрос, который требует обсуждения", - рассказал Касатиков агентству.
В резолюции, текст которой предоставлен РИА Новости, говорится о высокой роли РПЦ в общественной жизни региона и отмечается, что "эти труды в течение последних трех десятилетий проходили под пастырским окормлением приснопамятного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (Кириченко)".
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) скончался от осложнений из-за COVID-19 8 августа. После этого главой Кубанской митрополии был назначен Митрополит Павел, которого по его просьбе Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.