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Религия и мировоззрение
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Память об умершем от COVID-19 митрополите могут увековечить в Краснодаре
Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:07
2020-10-16T11:07
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости.</strong> Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и Кубанском Исидоре, сообщил РИА Новости член палаты протоиерей Алексий Касатиков."В рамках Общественной палаты был проведен круглый стол, посвященный православию в общественной жизни Кубани. И по его итогам была принята резолюция – обратиться к светским властям увековечить память митрополита Исидора Кириченко… А это (как именно увековечить – ред.) уже на благоусмотрение властей, этот вопрос, который требует обсуждения", - рассказал Касатиков агентству.В резолюции, текст которой предоставлен РИА Новости, говорится о высокой роли РПЦ в общественной жизни региона и отмечается, что "эти труды в течение последних трех десятилетий проходили под пастырским окормлением приснопамятного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (Кириченко)".Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) скончался от осложнений из-за COVID-19 8 августа. После этого главой Кубанской митрополии был назначен Митрополит Павел, которого по его просьбе Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Память об умершем от COVID-19 митрополите могут увековечить в Краснодаре

11:07 16.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМитрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери "Казанская"
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в храме святого пророка Илии в Краснодаре во время литургии и освящения иконы Божией Матери Казанская - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и Кубанском Исидоре, сообщил РИА Новости член палаты протоиерей Алексий Касатиков.
"В рамках Общественной палаты был проведен круглый стол, посвященный православию в общественной жизни Кубани. И по его итогам была принята резолюция – обратиться к светским властям увековечить память митрополита Исидора Кириченко… А это (как именно увековечить – ред.) уже на благоусмотрение властей, этот вопрос, который требует обсуждения", - рассказал Касатиков агентству.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 12:45Религия и мировоззрение
Скончался священник, брат умершего от COVID-19 митрополита Исидора
В резолюции, текст которой предоставлен РИА Новости, говорится о высокой роли РПЦ в общественной жизни региона и отмечается, что "эти труды в течение последних трех десятилетий проходили под пастырским окормлением приснопамятного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (Кириченко)".
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) скончался от осложнений из-за COVID-19 8 августа. После этого главой Кубанской митрополии был назначен Митрополит Павел, которого по его просьбе Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
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