https://ria.ru/20201016/isidor-1580075979.html

Память об умершем от COVID-19 митрополите могут увековечить в Краснодаре

Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:07

2020-10-16T11:07

2020-10-16T11:07

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости.</strong> Общественная палата Краснодара предложит властям города увековечить память об умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, митрополите Екатринодарском и Кубанском Исидоре, сообщил РИА Новости член палаты протоиерей Алексий Касатиков."В рамках Общественной палаты был проведен круглый стол, посвященный православию в общественной жизни Кубани. И по его итогам была принята резолюция – обратиться к светским властям увековечить память митрополита Исидора Кириченко… А это (как именно увековечить – ред.) уже на благоусмотрение властей, этот вопрос, который требует обсуждения", - рассказал Касатиков агентству.В резолюции, текст которой предоставлен РИА Новости, говорится о высокой роли РПЦ в общественной жизни региона и отмечается, что "эти труды в течение последних трех десятилетий проходили под пастырским окормлением приснопамятного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (Кириченко)".Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) скончался от осложнений из-за COVID-19 8 августа. После этого главой Кубанской митрополии был назначен Митрополит Павел, которого по его просьбе Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.

https://ria.ru/20200818/1575929906.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь