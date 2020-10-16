https://ria.ru/20201016/irkutsk-1580115348.html
В авиатехникуме Иркутска появились мастерские по стандартам WorldSkills
Новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills, открыли на средства федерального гранта в Иркутском авиационном техникуме, сообщает... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:54
2020-10-16T13:54
2020-10-16T13:54
иркутская область
world skills
игорь кобзев
иркутский авиационный завод
иркутская область
технологии
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<strong>ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills, открыли на средства федерального гранта в Иркутском авиационном техникуме, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>."В Иркутском авиационном техникуме 16 октября открылись новые мастерские, оснащенные по международным стандартам WorldSkills. Они будут работать по пяти компетенциям", - говорится в сообщении.Отмечается, что техникум стал одним из победителей конкурса, который проводило министерство просвещения РФ среди учреждений среднего профессионального образования по предоставлению гранта федерального бюджета."Оснащение современной техникой позволит учебному заведению перейти на качественно новый уровень подготовки специалистов. Это имеет огромное значение для региона, в частности для <a href="http://ria.ru/organization_Irkutskijj_aviacionnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Иркутского авиационного завода</a>", - сказал во время посещения учебного заведения губернатор <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>.Всего создано пять мастерских, на которые потрачено более 54 миллионов рублей. Из них почти 48 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Мастерские ориентированы на современные технологии, которые активно применяются на ведущих предприятиях региона.В Приангарье 30 сентября состоялось также открытие новых мастерских по гранту министерства просвещения РФ в Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки.
https://ria.ru/20200910/irkutsk-1577051518.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
world skills, игорь кобзев, иркутский авиационный завод, иркутская область, технологии