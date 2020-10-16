https://ria.ru/20201016/invalid-1580060781.html
В Москве усилили работу мобильных бригад помощи инвалидам из-за пандемии
Работу мобильных бригад помощи инвалидам усилили в столице в связи с пандемией COVID-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:38
2020-10-16T09:38
2020-10-16T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Работу мобильных бригад помощи инвалидам усилили в столице в связи с пандемией COVID-19, сообщила заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам соцразвития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Мы оказались в условиях, когда должны предпринять все усилия, для того чтобы помочь и оказать поддержку тем, кто сегодня находится в группе риска. Для того чтобы все нуждающиеся в реабилитации жители города не испытали никаких сложностей и получали необходимую помощь, мы усилили работу мобильных бригад... Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку", - приводятся на сайте мэра столицы слова Раковой.Добавляется, что для москвичей старше 65 лет временно приостановлена запись на курсы реабилитации в стационарной и нестационарной формах, так как им рекомендуется оставаться дома.По данным на сайте, в городе работают 54 мобильные бригады, в которых заняты 243 специалиста. В состав мультидисциплинарных групп входят терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, массажисты, социальные работники и другие специалисты. Отмечается, что на данный момент услугами мобильной службы реабилитации воспользовались уже более 700 человек."Также перестроена работа по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и абсорбирующим бельем. Жители Москвы старше 65 лет могут подать заявление на получение технических средств реабилитации на дому", - отметили на сайте.По данным на сайте, граждане до 65 лет могут обращаться в территориальные центры социального обслуживания очно. Добавляется, что с начала года средствами реабилитации обеспечены более 180 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/deti-1577986426.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Работу мобильных бригад помощи инвалидам усилили в столице в связи с пандемией COVID-19, сообщила заммэра Москвы
по вопросам соцразвития Анастасия Ракова
.
"Мы оказались в условиях, когда должны предпринять все усилия, для того чтобы помочь и оказать поддержку тем, кто сегодня находится в группе риска. Для того чтобы все нуждающиеся в реабилитации жители города не испытали никаких сложностей и получали необходимую помощь, мы усилили работу мобильных бригад... Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку", - приводятся на сайте мэра столицы слова Раковой.
Добавляется, что для москвичей старше 65 лет временно приостановлена запись на курсы реабилитации в стационарной и нестационарной формах, так как им рекомендуется оставаться дома.
По данным на сайте, в городе работают 54 мобильные бригады, в которых заняты 243 специалиста. В состав мультидисциплинарных групп входят терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, массажисты, социальные работники и другие специалисты. Отмечается, что на данный момент услугами мобильной службы реабилитации воспользовались уже более 700 человек.
"Также перестроена работа по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и абсорбирующим бельем. Жители Москвы старше 65 лет могут подать заявление на получение технических средств реабилитации на дому", - отметили на сайте.
По данным на сайте, граждане до 65 лет могут обращаться в территориальные центры социального обслуживания очно. Добавляется, что с начала года средствами реабилитации обеспечены более 180 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.