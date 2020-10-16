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В Москве усилили работу мобильных бригад помощи инвалидам из-за пандемии
Работу мобильных бригад помощи инвалидам усилили в столице в связи с пандемией COVID-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:38
2020-10-16T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Работу мобильных бригад помощи инвалидам усилили в столице в связи с пандемией COVID-19, сообщила заммэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по вопросам соцразвития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Мы оказались в условиях, когда должны предпринять все усилия, для того чтобы помочь и оказать поддержку тем, кто сегодня находится в группе риска. Для того чтобы все нуждающиеся в реабилитации жители города не испытали никаких сложностей и получали необходимую помощь, мы усилили работу мобильных бригад... Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку", - приводятся на сайте мэра столицы слова Раковой.Добавляется, что для москвичей старше 65 лет временно приостановлена запись на курсы реабилитации в стационарной и нестационарной формах, так как им рекомендуется оставаться дома.По данным на сайте, в городе работают 54 мобильные бригады, в которых заняты 243 специалиста. В состав мультидисциплинарных групп входят терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, массажисты, социальные работники и другие специалисты. Отмечается, что на данный момент услугами мобильной службы реабилитации воспользовались уже более 700 человек."Также перестроена работа по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и абсорбирующим бельем. Жители Москвы старше 65 лет могут подать заявление на получение технических средств реабилитации на дому", - отметили на сайте.По данным на сайте, граждане до 65 лет могут обращаться в территориальные центры социального обслуживания очно. Добавляется, что с начала года средствами реабилитации обеспечены более 180 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале&nbsp;<a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/deti-1577986426.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве усилили работу мобильных бригад помощи инвалидам из-за пандемии

09:38 16.10.2020
 
© РИА Новости . Анастасия ЯкименкоМобильный пандус появился в Храме Софии Премудрости Божией
Мобильный пандус появился в Храме Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости . Анастасия Якименко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работу мобильных бригад помощи инвалидам усилили в столице в связи с пандемией COVID-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Мы оказались в условиях, когда должны предпринять все усилия, для того чтобы помочь и оказать поддержку тем, кто сегодня находится в группе риска. Для того чтобы все нуждающиеся в реабилитации жители города не испытали никаких сложностей и получали необходимую помощь, мы усилили работу мобильных бригад... Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку", - приводятся на сайте мэра столицы слова Раковой.
Добавляется, что для москвичей старше 65 лет временно приостановлена запись на курсы реабилитации в стационарной и нестационарной формах, так как им рекомендуется оставаться дома.
По данным на сайте, в городе работают 54 мобильные бригады, в которых заняты 243 специалиста. В состав мультидисциплинарных групп входят терапевты, инструкторы по адаптивной физкультуре, психологи, массажисты, социальные работники и другие специалисты. Отмечается, что на данный момент услугами мобильной службы реабилитации воспользовались уже более 700 человек.
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"Также перестроена работа по обеспечению людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и абсорбирующим бельем. Жители Москвы старше 65 лет могут подать заявление на получение технических средств реабилитации на дому", - отметили на сайте.
По данным на сайте, граждане до 65 лет могут обращаться в территориальные центры социального обслуживания очно. Добавляется, что с начала года средствами реабилитации обеспечены более 180 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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