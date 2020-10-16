https://ria.ru/20201016/internet-1580046152.html

Эксперт рассказал, какие вещи нельзя продавать в интернете

Список товаров, которые запрещено продавать дистанционным способом, то есть онлайн, достаточно широк. Согласно законодательству, в него входят драгоценные... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T02:23

2020-10-16T02:23

2020-10-16T02:23

интернет

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>Список товаров, которые запрещено продавать дистанционным способом, то есть онлайн, достаточно широк. Согласно законодательству, в него входят драгоценные камни, металлы, оружие, наркотические средства, психотропные вещества и ряд технических устройств, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20201016/832170295.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> управляющий партнер МКА "Статус Групп" адвокат Даниил Мархиев.То же касается спиртных напитков. Их продажа не может осуществляться онлайн согласно пятому пункту правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 612 о продажи товаров дистанционным способом. В случае нарушения требований закона предусмотрена административная ответственность, отмечает он.В <a href="https://ria.ru/tag_internet/" target="_blank">интернете</a> запрещено продавать технические устройства для получения информации (микронаушники, очки и часы со встроенной камерой). В случае несоблюдения требований закона предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 138.1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет, заключил Мархиев.

https://ria.ru/20200812/1575673629.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, общество