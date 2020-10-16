https://ria.ru/20201016/hemsworth-1580087096.html
Крис Хемсворт признался, что с детства был фанатом "Безумного Макса"
Крис Хемсворт, недавно присоединившийся к актерскому составу приквела "Безумного Макса", написал у себя в инстаграме, что "очень рад" своему участию в проекте. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:58
2020-10-16T12:58
2020-10-16T12:58
культура
крис хемсворт
кино и сериалы
новости культуры
мел гибсон
том харди (эдвард харди)
шарлиз терон
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Крис Хемсворт, недавно присоединившийся к актерскому составу приквела "Безумного Макса", <a href="https://www.instagram.com/p/CGTnrr4J-VP/" target="_blank">написал</a> у себя в инстаграме, что "очень рад" своему участию в проекте.Актер признался, что в детстве эта франшиза была для него "целым миром". По его словам, именно из-за "Безумного Макса" он решил стать актером. "Я страшно рад тому, что режиссером снова будет Джордж Миллер, а также тому, что мне выпала честь играть в предыстории Фуриосы", — написал он.Он также выразил благодарность Джорджу Миллеру, Мелу Гибсону, Шарлиз Терон, Тому Харди и всей команде проекта за "создание этого грандиозного мира" и пообещал, что сделает все от него зависящее "для продолжения кинематографической традиции в самом лучшем виде".Ранее стало известно, что в "Фуриосе" также примут участие Аня Тейлор-Джой (она сыграет главную роль) и Яхья Абдул-Матин II.
https://ria.ru/20200707/1573955999.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, мел гибсон, том харди (эдвард харди), шарлиз терон
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости
. Крис Хемсворт, недавно присоединившийся к актерскому составу приквела "Безумного Макса", написал
у себя в инстаграме, что "очень рад" своему участию в проекте.
Актер признался, что в детстве эта франшиза была для него "целым миром".
По его словам, именно из-за "Безумного Макса" он решил стать актером.
"Я страшно рад тому, что режиссером снова будет Джордж Миллер, а также тому, что мне выпала честь играть в предыстории Фуриосы", — написал он.
Он также выразил благодарность Джорджу Миллеру, Мелу Гибсону, Шарлиз Терон, Тому Харди и всей команде проекта за "создание этого грандиозного мира" и пообещал, что сделает все от него зависящее "для продолжения кинематографической традиции в самом лучшем виде".
Ранее стало известно, что в "Фуриосе" также примут участие Аня Тейлор-Джой (она сыграет главную роль) и Яхья Абдул-Матин II.