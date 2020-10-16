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Более 10 тысяч проектов подано на конкурс президентских грантов 2021 года
Некоммерческие организации из всех регионов России подали 10 063 проекта на конкурс Фонда президентских грантов 2021 года, сообщили организаторы. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:30
2020-10-16T11:30
россия
фонд президентских грантов
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Некоммерческие организации из всех регионов России подали 10 063 проекта на конкурс Фонда президентских грантов 2021 года, сообщили организаторы.Больше всего проектов посвящено охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни – 1799, социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан – 1389 инициатив, сохранению исторической памяти – 1225 заявок.Несмотря на то что конкурс Фонда президентских грантов проводится уже в десятый раз, 6,4% общего числа заявителей участвуют в нем впервые.Чаще всего авторы инициатив запрашивают гранты в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Таких проектов 50,5%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 32,7%.Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года. Финансирование проектов-победителей начнется 1 февраля.По результатам конкурса распределят первую часть средств, предусмотренных на грантовую поддержку некоммерческих организаций в 2021 году.В проекте федерального бюджета, внесенного правительством в Государственную Думу, запланировано выделение на эти цели 10,2 миллиарда рублей. Впервые эта сумма включает софинансирование Фондом президентских грантов региональных программ поддержки некоммерческих организаций.Всего с апреля 2017 года в рамках конкурса было подано 87 569 инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили 15 877 проектов на общую сумму 32,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200506/1571048014.html
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россия, фонд президентских грантов, общество

Более 10 тысяч проектов подано на конкурс президентских грантов 2021 года

11:30 16.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Некоммерческие организации из всех регионов России подали 10 063 проекта на конкурс Фонда президентских грантов 2021 года, сообщили организаторы.
Больше всего проектов посвящено охране здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни – 1799, социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан – 1389 инициатив, сохранению исторической памяти – 1225 заявок.
Несмотря на то что конкурс Фонда президентских грантов проводится уже в десятый раз, 6,4% общего числа заявителей участвуют в нем впервые.
Чаще всего авторы инициатив запрашивают гранты в группе от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Таких проектов 50,5%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей – 32,7%.
Итоги конкурса планируется подвести до 15 января 2021 года. Финансирование проектов-победителей начнется 1 февраля.
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По результатам конкурса распределят первую часть средств, предусмотренных на грантовую поддержку некоммерческих организаций в 2021 году.
В проекте федерального бюджета, внесенного правительством в Государственную Думу, запланировано выделение на эти цели 10,2 миллиарда рублей. Впервые эта сумма включает софинансирование Фондом президентских грантов региональных программ поддержки некоммерческих организаций.
Всего с апреля 2017 года в рамках конкурса было подано 87 569 инициатив. За это время грантовую поддержку уже получили 15 877 проектов на общую сумму 32,8 миллиарда рублей.
 
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РоссияФонд президентских грантовОбщество
 
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